Купидон ни при чем. Ученые поняли, как возникают чувства и почему так больно расставаться

Исследователи считают, что обнаружили биологический признак желания, лежащий в основе крепких связей.

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Романтические отношения и боль при расставании описаны во множестве романов и показаны во множестве фильмов. Ученые столетиями пытаются разгадать тайну этих чувств и того как они возникают у людей. Теперь исследователи считают, что смогли обнаружить биологический признак желания, лежащий в основе крепких взаимоотношений. Более того, ученые также считают, что он может объяснить, почему так больно расставаться, пишет Live Science.

Отметим, что исследование было проведено на влюбленных грызунах, однако ученые считают, что эти признаки желания также есть и у людей.

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В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении мозга степных полевок (Microtus ochrogaster) — вид грызунов, образующих моногамные отношения. Известно, что когда полевки отдаляются от своих партнеров, а затем воссоединяются с ними, их мозг высвобождает дофамин. Ученые обнаружили, что это происходит в ключевой части центра вознаграждения мозга, также известного как прилежащее ядро. Наблюдения показывают, что во время встречи с партнером в мозгу полевок вырабатывается больше дофамина, чем при встрече с незнакомыми полевками.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры молекулярной, клеточной биологии и биологии развития в Университете Колорадо в Боулдере Зои Дональдсон, фактически они с командой обнаружили, что партнер полевки оставляет в ее мозгу некий след. Впрочем, наблюдения также показывают, что после долгой разлуки партнер, увы, не вызывает такую же "химическую искру".

Таким образом ученые полагают, что "любовь" возникает в результате высвобождения дофамина в прилежащем ядре. Предполагается, что этот длительный химический отпечаток побуждает полевок поддерживать моногамные отношения в течение длительного времени. Авторы исследования также считают, что полученные ими результаты, вероятно, применимы и к людям, однако потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить это.

В ходе исследования ученые разделили пары полевок и заставили их выполнять физические задачи, например, перелазить через забор или нажимать рычаг, чтобы впоследствии вернуться к своему партнеру. Также ученые провели контрольные тесты, где полевкам необходимо было выполнить те же задачи, чтобы добраться к грызунам, которых они ранее никогда не видели.

В процессе выполнения задач полевками, ученые измеряли, сколько дофамина высвобождается в их прилежащем ядре. Результаты показали, что больше дофамина выделялось, когда полевки пытались пробраться к своим партнерам, а не незнакомцам.

В третьем эксперименте ученые разделили пары грызунов на 4 недели и обнаружили, что этого достаточно, чтобы их "связь в мозгу" была стерта, а полевки в дикой природе, вероятно, способны за это время найти нового партнера. Любопытно, что грызуны узнавали "бывших", но дофаминовой реакции за этим почти не следовало.

Это говорит о том, что мозг имеет встроенный защитный механизм, который позволяет ему двигаться дальше и избегать длительных эмоциональных страданий, утверждают авторы исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали возраст, когда лучше побыть одному и не вступать в отношения.