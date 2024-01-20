Гендерный разрыв продолжительности жизни сокращается: мужчины скоро догонят женщин

Исследование также показало, что люди во всем мире в целом живут дольше, чем ранее — с чем связаны эти изменения.

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Исследования показывают, что люди во всем мире в целом живут дольше. Новый анализ данных о смертности из более 190 стран также показывает, что разрыв в продолжительности жизни между полами сокращается, пишет Live Science.

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Исследование было проведено командой из Университета Алькала в Испании. В общей сложности в работе были учтены данные о смертности из 190 стран. В группе с наилучшими показателями продолжительности жизни оказались:

Северная Америка;

Европа;

Япония;

Австралия;

Новая Зеландия.

Данные показывают, что в 1990 году средняя продолжительность жизни женщин составляла 77,17 года, мужчин — 72,23 года. Уже в 2010 году продолжительность жизни ожидаемо выросла до 83,10 у женщин и 78,37 у мужчин. Таким образом ученые обнаружили, что разрыв в продолжительности жизни немного сократился — приблизительно на 0,2 года.

По словам первого автора исследования, профессора экономики и управления бизнесом Дэвида Атанса, вероятно, разрыв в продолжительности жизни сократился из-за того, что среднее долголетие мужчин увеличивается быстрее, чем продолжительность жизни женщин. Команда также считает, что за последние десятилетия темпы снижения смертности женщин, увы, замедлились.

Авторы исследования также прогнозируют, что уже к концу десятилетия средняя продолжительность жизни мужчин достигнет 83,13 года, а женщин — 86,54. Ученые также сравнили свои результаты с данными Всемирной организации здравоохранения и обнаружили, что они согласуются с тенденциями во всем мире. Однако было и нечто любопытное.

Результаты исследования также показывают, что разрыв в продолжительности жизни в США, вопреки глобальным данным, похоже увеличивается внутри страны.

По словам Атанса, они с коллегами предполагают, что гендерный разрыв в продолжительности жизни сокращается и, вероятно, продолжит сокращаться и дальше. Авторы исследования также считают, что полученные ими данные в дальнейшем можно будет использовать для прогнозирования закономерностей в будущем.

Команда также предполагает, что несмотря на сокращение разрыва в будущем, продолжительность жизни женщин в целом все же останется выше, чем у мужчин. Ученые считают, это связано с тем, что с возрастом многие мужчины теряют Y-хромосомы в части своих клеток. Исследования показывают, что эта потеря хромосом связана с возрастными заболеваниями и смертью, именно поэтому средняя продолжительность жизни мужчин ниже.

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