Гендерний розрив тривалості життя скорочується: чоловіки скоро наздоженуть жінок

Дослідження також показало, що люди в усьому світі загалом живуть довше, ніж раніше — з чим пов'язані ці зміни.

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Дослідження показують, що люди в усьому світі загалом живуть довше. Новий аналіз даних про смертність із понад 190 країн також показує, що розрив у тривалості життя між статями скорочується, пише Live Science.

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Дослідження було проведено командою з Університету Алькала в Іспанії. Загалом у роботі було враховано дані про смертність зі 190 країн. У групі з найкращими показниками тривалості життя опинилися:

Північна Америка;

Європа;

Японія;

Австралія;

Нова Зеландія.

Дані показують, що 1990 року середня тривалість життя жінок становила 77,17 року, чоловіків — 72,23 року. Уже 2010 року тривалість життя очікувано зросла до 83,10 у жінок і 78,37 у чоловіків. Таким чином учені виявили, що розрив у тривалості життя трохи скоротився — приблизно на 0,2 року.

За словами першого автора дослідження, професора економіки та управління бізнесом Девіда Атанса, ймовірно, розрив у тривалості життя скоротився через те, що середнє довголіття чоловіків збільшується швидше, ніж тривалість життя жінок. Команда також вважає, що за останні десятиліття темпи зниження смертності жінок, на жаль, сповільнилися.

Автори дослідження також прогнозують, що вже до кінця десятиліття середня тривалість життя чоловіків досягне 83,13 року, а жінок — 86,54. Вчені також порівняли свої результати з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я і виявили, що вони узгоджуються з тенденціями в усьому світі. Однак було й щось цікаве.

Результати дослідження також показують, що розрив у тривалості життя в США, всупереч глобальним даним, схоже збільшується всередині країни.

За словами Атанса, вони з колегами припускають, що гендерний розрив у тривалості життя скорочується і, ймовірно, продовжить скорочуватися й надалі. Автори дослідження також вважають, що отримані ними дані надалі можна буде використовувати для прогнозування закономірностей у майбутньому.

Команда також припускає, що попри скорочення розриву в майбутньому, тривалість життя жінок загалом все ж залишиться вищою, ніж у чоловіків. Вчені вважають, це пов'язано з тим, що з віком багато чоловіків втрачають Y-хромосоми в частині своїх клітин. Дослідження показують, що ця втрата хромосом пов'язана з віковими захворюваннями та смертю, саме тому середня тривалість життя чоловіків нижча.

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