Перспективные или опасные: что скрывают новые лекарства против ожирения

В мире набирают популярность лекарства, с помощью которых можно эффективно сбросить лишний вес. Однако они имеют серьезные побочные эффекты и требуют более детального исследования.

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Такие препараты, как "Вегови", "Оземпик" и "Мунджаро", привлекли внимание своей эффективностью в снижении веса и контроле диабета, влияя на регуляторные пути. Однако у этих препаратов есть природные аналоги, пишет Scince Alert.

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В кишечнике живут триллионы микробов, которые вместе с определенными бактериями в нижних отделах кишечника перерабатывают неперевариваемые компоненты пищи, такие как клетчатка и полифенолы. Эти компоненты необходимы для стимулирования гормонов, в частности GLP-1 — природной версии препаратов "Вегови" и "Оземпик".

GLP-1, вместе с другими гормонами, такими как PYY, помогает регулировать уровень сахара в крови и сигнализирует мозгу о том, что вы сыты, замедляя процесс пищеварения. В прошлом разнообразный и здоровый микробиом кишечника естественным образом контролировал метаболизм и аппетит.

Однако современная обработка пищевых продуктов, которая часто удаляет эти биологически активные молекулы, может быть фактором, способствующим распространению ожирения и диабета.

GLP-1 выполняет много функций в организме Фото: Википедия

"Вегови" и "Оземпик" действуют как "тормоз толстой кишки", возрождая естественные регуляторные процессы, происходящие в организме. "Мунджаро" делает еще один шаг вперед, сочетая GLP-1 с другим аналогом гормона под названием GIP, который оказался еще более эффективным.

Пациенты, которые применяют эти препараты, не только улучшают показатели веса и уровня глюкозы в крови, но и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульты и инфаркты.

Хотя эти препараты являются многообещающими, существуют важные факторы, которые не стоит игнорировать. Терапия на основе инкретина имеет желудочно-кишечные побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, диарея и запоры. Редкие, но серьезные побочные эффекты включают панкреатит и необратимый гастропарез. Кроме того, существует риск потери здоровой мышечной массы, особенно без физических упражнений.

Несмотря на успех этих препаратов, возникают вопросы относительно их широкого применения. Стоит ли их назначать тем, кто имеет лишь незначительный избыточный вес? Какие риски они несут для детей и подростков? Эти вопросы пока не имеют ответов, поэтому остается только ожидать дальнейших исследований.

В поисках быстрых решений важно признать важность здорового образа жизни. Регулярные физические упражнения, управление стрессом, достаточный сон и сбалансированное питание остаются решающими.

Для тех, кто не страдает ожирением или диабетом, самым эффективным подходом может быть пробуждение естественных механизмов контроля кишечника с помощью цельных продуктов.

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Подытоживая, несмотря на перспективность новых препаратов, комплексный подход, включающий изменение образа жизни и разнообразное питание, остается ключевым в борьбе с метаболическими заболеваниями и укреплении здоровья в целом.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.