Гипотеза темного леса: нашлось объяснение парадокса Ферми, но оно пугающее

Научная фантастика предложила нелицеприятный ответ на то, почему мы все еще не нашли инопланетную жизнь.

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Любители научной фантастики активно обсуждают так называемую "гипотезу темного леса", которая возможно, является решением парадокса Ферми, но очень сильно пугает, пишет IFLScience.

Парадокс Ферми заключается в вопросе о том, почему мы до сих пор не нашли признаков инопланетной жизни, если Вселенная настолько велика и разнообразна? Если существует разумная жизнь, почему никто не вышел на связь с нами?

В свою очередь "гипотеза темного леса", которая была впервые описана в научно-фантастическом романе Лю Цысиня "Темный лес", является достаточно пугающей.

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В книге один из персонажей говорит о том, что вся жизнь стремится остаться в живых, при этом мы не можем знать намерения других инопланетных видов. Даже если эта жизнь невраждебна, ей все равно придется развиваться во Вселенной с ограниченными ресурсами, что увеличивает вероятность конфликта с другими видами в борьбе за ресурсы.

Поэтому для разумной жизни во Вселенной остается единственный безопасный выход: уничтожить другие формы жизни, прежде чем это сделают с ними.

"Вселенная – это темный лес, где каждая цивилизация – вооруженный охотник, крадущийся среди деревьев. Если он найдет другую жизнь – другого охотника, ангела или демона, хрупкого младенца или старика, фею или полубога – он может сделать только одно: открыть огонь и уничтожить их", — говорится в книге.

"Ад в этом лесу – это другие люди. Вечная угроза того, что любая жизнь, обнаружившая себя, будет уничтожена. Такова картина космической цивилизации. Это объяснение парадокса Ферми", — подытожил автор романа.

Если хотя бы один разумный вид уничтожает другие цивилизации ради ресурсов или развлечения, всем остальным стоит хранить молчание. И это совсем не то, чем последние десятилетия занимается человеческая цивилизация.

"Мы сидим на дереве и щебечем, как глупые птицы уже более столетия, и не можем понять, почему ни одна птица нам не ответила. Галактические небеса полны ястребов, вот почему", — говорится в другой научно-фантастической книге Грега Бира "Кузница Бога".

Научная фантастика также рассматривает и другой важный нюанс. Если уничтожение других цивилизаций является самой лучшей защитой, тогда почему нет доказательств галактических войн. Инопланетяне могут этого не делать по очень практической причине.

Допустим, инопланетная раса отправит свой флот в другую звездную систему. Но к тому времени, когда флот доберется до места назначения, он останется на том же технологическом уровне, а выбранная для атаки цивилизация будет развиваться столетия или даже тысячелетия.

Таким образом большинству цивилизаций выгодно просто сидеть молча, опасаясь хищников в темном лесу.

Напомним, в новой статье ученые иначе взглянули на парадокс Ферми, утверждая, что если все наши поиски внеземной жизни ничем не закончатся, тогда остается только два варианта: гипотеза зоопарка или совсем ничего.