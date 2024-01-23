Очень плохие парни в океане: дельфины избивают детенышей ламантинов забавы ради (фото)

Афалины не питаются ламантинами, но это не мешает им отделять телят от матерей, атаковать их и избивать плавниками.

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Дельфины афалины являются одними из самых умных морских существ — ученые неустанно изучают этот вид и каждый раз открывают нечто новое. Например, в предыдущем исследовании стало известно, что дельфины способны зевать под водой — ранее ученые считали, что это попросту невозможно, пишет Live Science.

В целом дельфины, в отличие от косаток имеют позитивную репутацию, однако новое исследование ученых изменило все. Исследователи обнаружили, что на самом деле афалины ведут себя крайне плохо в отношении других млекопитающих в океане.

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Например, ученые заметили, что взрослые дельфины нападают на детенышей ламантинов: они пытаются отделить телят от родителей, а затем преследуют их и избивают. По словам автора исследования, ученого из Международного фонда природы и устойчивого развития (FINS) Эрика Анхеля Рамоса, они с коллегами были весьма удивлены.

Во-первых, известно, что дельфины не едят ламантинов, а потому сложно понять, зачем они поступают так с другим видом — увы, это точно не ради питания. Во-вторых, по словам ученых, поведение дельфинов свидетельствует о том, что они действительно пытаются отделить и убить детенышей.

По словам старшего автора исследования, профессора биологических наук в Международном университете Флориды Джереми Кишка, вероятно, что афалинами движет любопытство. Афалины ведут себя достаточно агрессивно в отношении друг друга, а потому наталкиваясь на ламантинов, одни демонстрируют такое же поведение в отношении других видов. Ученые также заметили, что во всех проявлениях агрессии именно дельфины инициировали взаимодействие с ламантинами.

В ходе исследования ученые также обнаружили следы укусов на осиротевших телятах ламантинов, что стало еще одним доказательством проявления агрессии. Увы, ученые до сих пор не сосем понимают, что происходит: дельфины и ранее демонстрировали жестокое поведение в отношении других млекопитающих, например, морских свиней.

Было замечено, что дельфины пытались отделить детенышей от их матерей, а затем таранили и кусали их Фото: Shutterstock

По словам Кишка, сегодня ученые по всему миру наблюдают афалин, которые "буквально ведут себя как придурки и агрессивно относятся к другим видам". Исследователи не могут объяснить столь жестокое поведение, но предполагают, что оно может быть связано с тем, что дельфины воспринимают и как конкурентов за еду, пространство или ресурсы.

Предполагается, что в результате изменений климата и деятельности человека экосистемы животных могут деградировать, это приводит к перекрытию мест обитания этих видов и взывает агрессию со стороны дельфинов.

Исследователи отмечают, что стычки дельфинов и ламантинов наблюдались в течение многих лет, а потому они, вероятно, более распространены, чем считалось ранее. Более того, ученые считают, что это может повлиять на выживание вида в целом. Дело в том, что антильские ламантины сегодня находятся под угрозой исчезновения, а такая агрессия со стороны дельфинов лишь осложняет ситуацию.

Кишка отмечает, что они с коллегами планируют продолжить исследование, чтобы понять, что именно стало причиной агрессии со стороны дельфинов — возможно, это поможет защитникам природы защитить детенышей и сокращающуюся популяцию ламантинов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дельфины странным образом используют ямочки на щечках.