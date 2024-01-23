Дуже погані хлопці в океані: дельфіни б'ють дитинчат ламантинів заради забави (фото)

Афаліни не харчуються ламантинами, але це не заважає їм відокремлювати телят від матерів, атакувати їх і бити плавниками.

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Дельфіни афаліни є одними з найрозумніших морських істот — вчені невпинно вивчають цей вид і щоразу відкривають щось нове. Наприклад, у попередньому дослідженні стало відомо, що дельфіни здатні позіхати під водою — раніше вчені вважали, що це просто неможливо, пише Live Science.

Загалом дельфіни, на відміну від косаток, мають позитивну репутацію, проте нове дослідження вчених змінило все. Дослідники виявили, що насправді афаліни поводяться вкрай погано щодо інших ссавців в океані.

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Наприклад, учені помітили, що дорослі дельфіни нападають на дитинчат ламантинів: вони намагаються відокремити телят від батьків, а потім переслідують їх і б'ють. За словами автора дослідження, вченого з Міжнародного фонду природи та сталого розвитку (FINS) Еріка Анхеля Рамоса, вони з колегами були вельми здивовані.

По-перше, відомо, що дельфіни не їдять ламантинів, а тому складно зрозуміти, навіщо вони чинять так з іншим видом — на жаль, це точно не заради харчування. По-друге, за словами вчених, поведінка дельфінів свідчить про те, що вони дійсно намагаються відокремити та вбити дитинчат.

За словами старшого автора дослідження, професора біологічних наук у Міжнародному університеті Флориди Джеремі Кішка, ймовірно, що афалінами рухає цікавість. Афаліни поводяться досить агресивно по відношенню один до одного, а тому натрапляючи на ламантинів, одні демонструють таку саму поведінку щодо інших видів. Вчені також помітили, що у всіх проявах агресії саме дельфіни ініціювали взаємодію з ламантинами.

Під час дослідження вчені також виявили сліди укусів на осиротілих телятах ламантинів, що стало ще одним доказом прояву агресії. На жаль, вчені досі не зовсім розуміють, що відбувається: дельфіни й раніше демонстрували жорстоку поведінку щодо інших ссавців, наприклад, морських свиней.

Було помічено, що дельфіни намагалися відокремити дитинчат від їхніх матерів, а потім таранили і кусали їх Фото: Shutterstock

За словами Кішка, сьогодні вчені по всьому світу спостерігають афалін, які "буквально поводяться як придурки та агресивно ставляться до інших видів". Дослідники не можуть пояснити таку жорстоку поведінку, але припускають, що вона може бути пов'язана з тим, що дельфіни сприймають їх як конкурентів за їжу, простір або ресурси.

Передбачається, що внаслідок змін клімату та діяльності людини екосистеми тварин можуть деградувати, це призводить до перекриття місць проживання цих видів і спричиняє агресію з боку дельфінів.

Дослідники зазначають, що сутички дельфінів і ламантинів спостерігалися протягом багатьох років, а тому вони, ймовірно, більш поширені, ніж вважалося раніше. Ба більше, вчені вважають, що це може вплинути на виживання виду загалом. Річ у тім, що антильські ламантини сьогодні перебувають під загрозою зникнення, а така агресія з боку дельфінів лише ускладнює ситуацію.

Кишка зазначає, що вони з колегами планують продовжити дослідження, щоб зрозуміти, що саме стало причиною агресії з боку дельфінів — можливо, це допоможе захисникам природи захистити дитинчат і популяцію ламантинів, що скорочується.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дельфіни дивним чином використовують ямочки на щічках.