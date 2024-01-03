Теж не висипаються вранці: вчені вперше побачили, як позіхають дельфіни, і це змінює все (відео)

Дослідники зробили перші в історії спостережень кадри ссавця, який позіхає під водою — тепер китоподібні стали ще ближчими до людини.

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Медики давно визначили позіхання як несвідому тричастинну дію: повільне відкриття рота і вдих, утримування рота відкритим, а потім швидке закриття його на видиху. Однак нове дослідження припускає, що настав час переглянути це визначення, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вченим з Університету Мі вдалося вперше за всю історію спостережень зафіксувати дивовижне видовище: як дельфіни позіхають у дикій природі під водою. Автори дослідження вважають, що це визначення здатне змінити наше визначення рефлексу позіхання.

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За словами автора роботи, дослідника дельфінів Тадамічі Морісакі, по-перше, це спостереження робить водних ссавців значно ближчими до людини, ніж вважали раніше; по-друге, така поведінка дельфінів означає, що настав час переглянути визначення позіхання загалом.

Під час спостережень учені виявили, що дельфіни здаються більш енергійними після того, як широко розкривають щелепи — поведінка аналогічна тій, як ми поводимося після позіхання. За словами Морісакі, нове визначення позіхання, ймовірно, має виключити дихання та зосередитися лише на русі рота: повільне відкриття, широке розкриття та швидке закривання.

Учені вперше помітили, як дельфіни позіхають під водою Фото: BioOne

Позіхання є звичайною дією для людини, а тому після перегляду майже 2000 годин відео вони з колегами дійшли висновку, що дельфіни справді позіхають під водою. Спостереження свідчать про те, що найчастіше ссавці роблять це вранці, ймовірно, коли відчувають сонливість. Цікаво, що, як і в людей, ця дія, схоже, бадьорить тваринам: після позіхання дельфіни якийсь час поводилися більш енергійно.

Морісака зазначає, що позіхання в дельфінів без дихання дає змогу припустити, що самі вдих і видих під час позіхання не мають вирішального значення для тварин, зокрема й людей. Цікаву поведінку дельфінів уперше було помічено в дельфінів у неволі ще 2021 року: тоді Морісака з колегами помітили, як тварини відкривають рот, що нагадує позіхання.

Вчені згадують, що спочатку така поведінка тварин здалася вченим радше дивною, ніж дивовижною. Однак тоді команда не могла однозначно відповісти, чим саме була така поведінка тварин, оскільки відкриття рота не супроводжувалося диханням.

Зазначимо, що подібна поведінка також спостерігалася в іншого морського ссавця, якого утримують у неволі, — дюгонів. У результаті вчені припустили, що відкриття рота під водою може бути особливістю поведінки морських ссавців у неволі.

Щоб пролити світло на ці події, вчені притупили до розслідування. Під час дослідження команда переглянула 1816 годин відео з дельфінами, знятими в період з 2012 по 2017 роки біля узбережжя острова Мікура (Японія). У 94 роликах вчені помітили, що дельфіни відкривали рота, причому в 89 з них ссавці мали чітку мету відкрити рот: загрозлива поведінка, харчова або соціальна поведінка. Однак решта п'ятеро не мали явної причини відкрити пащу.

Команда також зафіксувала, що ця поведінка дельфінів відповідала точному опису: фаза 1 — повільне відкриття рота, фаза 2 — підтримання максимального відкриття рота, фаза 3 — швидке закриття рота. Крім того, всі п'ять позіхань були зафіксовані в середині ранку, коли більшість особин у групі відпочивали.

Автори дослідження зазначають, що знадобляться додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому дельфіни позіхають, проте воно вже є надзвичайно дивовижним, адже раніше така поведінка ссавців не була описана вченими. Крім того, вчені вважають, що науковому товариству необхідно переглянути визначення самої позіхання, щоб виключити з нього дихання, оскільки воно, ймовірно, зовсім не є обов'язковим у світі тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дельфіни дивним чином використовують ямочки на щічках.