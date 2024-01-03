Тоже не высыпаются по утрам: ученые впервые увидели, как зевают дельфины, и это меняет все (видео)

Исследователи сделали первые в истории наблюдений кадры зевающего под водой млекопитающего — теперь китообразные стали еще ближе к человеку.

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Медики давно определили зевоту как бессознательное трехчастное действие: медленное открытие рта и вдох, удерживание рта открытым, а затем быстрое закрытие его на выдохе. Однако новое исследование предполагает, что пришло время пересмотреть это определение, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученым из Университета Ми удалось впервые за всю историю наблюдений запечатлеть удивительное зрелище: как дельфины зевают в дикой природе под водой. Авторы исследования считают, что данное определение способно изменить наше определение рефлекса зевоты.

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По словам автора работы, исследователя дельфинов Тадамичи Морисаки, во-первых, это наблюдение делает водных млекопитающих значительно ближе к человеку, чем считалось ранее; во-вторых, такое поведение дельфинов означает, что пришло время пересмотреть определение зевоты в целом.

Во время наблюдений ученые обнаружили, что дельфины кажутся более энергичными после того, как широко раскрывают челюсти — поведение аналогичное тому, как мы ведем себя после зевка. По словам Морисаки, новое определение зевоты, вероятно, должно исключить дыхание и сосредоточиться лишь на движении рта: медленное открытие, широкое раскрытие и быстрое закрывание.

Ученые впервые заметили, как дельфины зевают под водой Фото: BioOne

Зевота является обычным действием для человека, а потому после просмотра почти 2000 часов видео они с коллегами пришли к выводу, что дельфины действительно зевают под водой. Наблюдения свидетельствуют о том, что чаще всего млекопитающие делают это по утром, вероятно, когда чувствуют сонливость. Любопытно, что, как и у людей, это действие, похоже, бодрит животным: после зевка дельфины какое-то время вели себя более энергично.

Морисака отмечает, что зевание у дельфинов без дыхания позволяет предположить, что сами вдох и выдох во время зевания не имеют решающего значения для животных, в том числе и людей. Любопытное поведение дельфинов впервые было замечено у дельфинов в неволе еще в 2021 году: тогда Морисака с коллегами заметили, как животные открывают рот, что напоминает зевок.

Ученые вспоминают, что изначально такое поведение животных показалось ученым скорее странным, чем удивительным. Однако тогда команда не могла однозначно ответить, чем именно являлось такое поведение животных, поскольку открытие рта не сопровождалось дыханием.

Отметим, что подобное поведение также наблюдалось у другого морского млекопитающего, содержащегося в неволе — дюгоней. В результате ученые предположили, что открытие рта под водой может быть особенностью поведения морских млекопитающих в неволе.

Чтобы пролить свет на эти события, ученые притупили к расследованию. В ходе исследования команда просмотрела 1816 часов видео с дельфинами, снятыми в период с 2012 по 2017 годы у побережья острова Микура (Япония). В 94 роликах ученые заметили, что дельфины открывали рот, причем в 89 из них млекопитающие имел четкую цель открыть рот: угрожающее поведение, пищевое или социальное поведение. Однако оставшиеся пятеро не имели явной причины открыть пасть.

Команда также зафиксировала, что это поведение дельфинов соответствовало точному описанию: фаза 1 — медленное открытие рта, фаза 2 — поддержание максимального открытия рта, фаза 3 — быстрое закрытие рта. Кроме того, все пять зевков были зафиксированы в середине утра, когда большинство особей в группе отдыхали.

Авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, почему дельфины зевают, однако оно уже является чрезвычайно удивительным — так как ранее такое поведение млекопитающих не было описано учеными. Кроме того, ученые считают, что научному сообществу необходимо пересмотреть определение самой зевоты, чтобы исключить из го дыхание, так как оно, вероятно, вовсе не является обязательным в мире животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дельфины странным образом используют ямочки на щечках.