Каким на вкус было вино в Древнем Риме: ничего подобного уже не производят

Ученые провели исследование и выяснили, какими были вкус и цвет вина в римскую эпоху.

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Древние римляне прославились на весь мир своей любовью к вину, но каким был на вкус этот напиток в римскую эпоху? Новое исследование ученых из Гентского университета ответило на этот вопрос, проанализировав римские долии – огромные глиняные кувшины для виноделия, пишет DailyMail.

Анализ показал, что римское вино имело "слегка пряный" вкус, в котором преобладал аромат поджаренного хлеба и грецких орехов. Также вино в римскую эпоху вызывало "ощущение сухости" во рту, что могло цениться среди римских гурманов.

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Другие исследования подтвердили, что римляне ферментировали, хранили и выдерживали вино в долиях. Но до сих пор было мало информации о вкусе и запахе такого вина.

"Пока ни одно исследование не изучало роль этих глиняных сосудов в римском виноделии, а также их влиянии на цвет, вкус и запах древнего вина", — говорит автор исследования Димитри Ван Лимберген.

В рамках исследования ученые сравнили римскую долию с подобными сосудами для вина, которые называются квеври и до сих пор используются в Грузии. Результаты работы показали, что на вино римлян оказывали влияние несколько факторов, среди которых форма сосудов, материал и условиях их хранения.

Узкое дно сосудов предотвращало слишком тесный контакт твердых частиц винограда с вином во время выдержки. Эксперты считают, что это увеличивало долговечность вина и придавало ему "красивый оранжевый оттенок".

Закапывание долий в землю контролировало температуру и pH вина. Такой метод способствовал образованию дрожжей и химического соединения под названием сотолон, придававшее вину пряный вкус и аромат поджаренного хлеба и грецких орехов.

В отличие от современных контейнеров из металла, глиняные сосуды римлян были пористыми, что позволяло вину окисляться в процессе ферментации.

"Неконтролируемый контакт с воздухом может превратить вино в уксус, но контролируемое окисление способно создавать великолепные вина, так как делает цвет ярким и создает травянистые, ореховые и сухофруктовые привкусы", — отмечают исследователи.

Богатая минералами глина придавали вину "ощущение сухости" во рту, что могло высоко цениться римскими гурманами.

"Долии были не просто обычными сосудами для хранения, а представляли собой тщательно спроектированные контейнеры, состав, размер и форма которых способствовали успешному производству разнообразных вин с особыми органолептическими характеристиками", — заключили исследователи.

Напомним, возле Египта случайно нашли корабль с винными амфорами. Артефакты — в том числе и амфоры с вином, которые везли с греческого острова Родос — нашли рядом с кораблем. Это указывает на то, что причиной кораблекрушения могло быть столкновение с подводными земляными массами.