Яким на смак було вино в Стародавньому Римі: нічого подібного вже не виробляють

Вчені провели дослідження і з'ясували, якими були смак і колір вина в римську епоху.

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Стародавні римляни прославилися на весь світ своєю любов'ю до вина, але яким був на смак цей напій у римську епоху? Нове дослідження вчених із Гентського університету відповіло на це запитання, проаналізувавши римські долії — величезні глиняні глечики для виноробства, пише DailyMail.

Аналіз показав, що римське вино мало "злегка пряний" смак, у якому переважав аромат підсмаженого хліба і волоських горіхів. Також вино в римську епоху викликало "відчуття сухості" в роті, що могло цінуватися серед римських гурманів.

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Інші дослідження підтвердили, що римляни ферментували, зберігали та витримували вино в доліях. Але досі було мало інформації про смак і запах такого вина.

"Поки що жодне дослідження не вивчало роль цих глиняних посудин у римському виноробстві, а також їхній вплив на колір, смак і запах стародавнього вина", — каже автор дослідження Дімітрі Ван Лімберген.

У рамках дослідження вчені порівняли римську долію з подібними посудинами для вина, що мають назву квеврі й досі використовуються в Грузії. Результати роботи засвідчили, що на вино римлян впливали кілька чинників, серед яких форма посудин, матеріал та умови їхнього зберігання.

Вузьке дно посудин запобігало надто тісному контакту твердих частинок винограду з вином під час витримки. Експерти вважають, що це збільшувало довговічність вина і надавало йому "красивого помаранчевого відтінку".

Закопування долій у землю контролювало температуру і pH вина. Такий метод сприяв утворенню дріжджів і хімічної сполуки під назвою сотолон, яка надавала вину пряного смаку й аромату підсмаженого хліба та волоських горіхів.

На відміну від сучасних контейнерів з металу, глиняні посудини римлян були пористими, що давало змогу вину окислюватися в процесі ферментації.

"Неконтрольований контакт із повітрям може перетворити вино на оцет, але контрольоване окислення здатне створювати чудові вина, бо робить колір яскравим і створює трав'янисті, горіхові та сухофруктові присмаки", — зазначають дослідники.

Багата мінералами глина надавала вину "відчуття сухості" в роті, що могло високо цінуватися римськими гурманами.

"Долії були не просто звичайними посудинами для зберігання, а являли собою ретельно спроєктовані контейнери, склад, розмір і форма яких сприяли успішному виробництву різноманітних вин з особливими органолептичними характеристиками", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, біля Єгипту випадково знайшли корабель із винними амфорами. Артефакти — зокрема й амфори з вином, які везли з грецького острова Родос — знайшли поруч із кораблем. Це вказує на те, що причиною корабельної аварії могло бути зіткнення з підводними земляними масами.