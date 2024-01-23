Спасти миллионы жизней: ученые рассказали, что для этого необходимо сделать человечеству

Исследователи обнаружили, что всего один глобальный шаг отделяет человечество от спасения невероятного количества жизней.

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2023 стал самым жарким за всю историю наблюдений: человечество столкнулось с невероятными волнами тепла, засухи и лесных пожаров, а ученые заявили, что им нужен дополнительный цвет для обозначения жары — красного больше недостаточно, пишет SciTechDaily.

Ученые не единожды предупреждали, что резкие изменения климата, вероятно, повлекут за собой трагические последствия — под угрозой оказались жизни миллионов людей. Результаты недавнего исследования также показывают, что воздействие на здоровье загрязнения воздуха, вызванного ископаемым топливом, значительно больше, чем считалось ранее.

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Таким образом ученые в очередной раз настаивают, что отказ от использования ископаемого топлива является важным моментом. В том числе, он, вероятно, приведет к значительному улучшению общественного здравоохранения.

Загрязнение воздуха все еще остается значительным риском для здоровья человечества, причем его влияние на смертность оценивается по-разному. Ученые отмечают, что различия возникают в зависимости от связи между воздействием и реакцией, рассматриваемых типов смертей. Кроме того, лишь немногие исследования были сосредоточены на связи смертности с конкретным источником загрязнения воздуха.

В новом исследовании ученые из Института химии Макса Планка, а также Лондонской школы гигиены и тропической медицины сосредоточились на влиянии постепенного отказа от ископаемого топлива на конкретные заболевания и смертность в целом.

Результаты показывают, что 52% смертности людей связана с кардиометаболическими состояниями, а именно с ишемической болезнью сердца, вызывающей сердечные приступы — 30%, болезнь легких — 16%, артериальная гипертензия, сахарный диабет и нейродегенеративные заболевания — 20% случаев.

По словам соавтора исследования, атмосферного химика и директора Института химии Макса Планка Джоса Леливельда, результаты свидетельствуют, что 5,13 миллиона дополнительных смертей в год связаны с загрязнением окружающего воздуха, а именно использования ископаемого топлива. Это заставило ученых сосредоточиться на понимании преимуществ постепенного отказа от использования ископаемого топлива — предполагается, что нам удастся избежать 82% максимального количества смертей.

В своем исследовании ученые использовали модели относительного риска, оптимизирующей соотношение воздействия и реакции во всем глобальном диапазоне уровней воздействия на окружающую среду. Далее ученые использовали компьютерное моделирование и обнаружили несколько возможных сценариев:

во-первых , все источники выбросов, связанных с ископаемым топливом будут постепенно ликвидированы;

, все источники выбросов, связанных с ископаемым топливом будут постепенно ликвидированы; во-вторых , будет реализовано лишь 25% снижения воздействия в сторону отказа от ископаемого топлива;

, будет реализовано лишь 25% снижения воздействия в сторону отказа от ископаемого топлива; в-третьих , удастся отказаться от половины всех источников выбросов, связанных с ископаемым топливом;

, удастся отказаться от половины всех источников выбросов, связанных с ископаемым топливом; в-четвертых, будут устранены все антропогенные источники, а учитываться будут лишь естественные, например, пыль, выбросы морской и наземной биосферы, а также лесные пожары.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что сокращение выбросов от использования ископаемого топлива в любом из четырех сценариев позволит сохранить миллионы жизней людей. Более того, авторы исследования полагают, что отказ от использования ископаемого топлива удалит загрязнение воздуха из списка факторов риска для здоровья окружающей среды.

Ранее Фокус писал о том, что названо неожиданное последствие климатического кризиса Земли: высасывает жизнь из людей.