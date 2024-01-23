Как пережить джетлаг: раскрыты секреты преодоления смены часовых поясов

Исследователи рассказали, как справиться с нарушением биоритмов из-за смены часовых поясов и вернуться к нормальному распорядку.

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Сбой биоритмов является одной из худших частей путешествия. Увы, джетлаг, или синдром смены часовых поясов, способен украсть драгоценные часы долгожданного отпуска и существенно затруднить возвращение к привычной жизни и распорядку дня, пишет Inverse.

Временное "похмелье" всего тела буквально затрагивает весь наш организм, в том числе и центральные циркадные часы, представляющие собой небольшой набор нейронов в суперхиазматическом ядре мозга в гипоталамусе. Наш 24-часовой цикл в действительности не зависит от внешних сигналов: это подтвердил новаторский эксперимент 1965 года, когда группа людей провела в бункерах 3-4 недели без намеков на время. Реузультаты показали, что их биологические часы сбрасывались примерно каждые 25 часов.

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Наши внутренние органы также синхронизируются между собой и циркадными часами. Увы, из-за смены часовых поясов во время путешествий наши внутренние биологические часы и соответствующие им операции сбиваются. В результате наступает процесс, когда наш внутренний таймер должен синхронизироваться с внешним. По словам профессора медицины сна в Стэнфордском университете Джейми Зейцера, что проще справиться с джетлагом необходимо понимать, как регулируются самые первозданные части нашего разума и тела — это может помочь снизить наш дискомфорт во время смены часовых поясов.

Если наша внутренняя система выйдет из строя, человек может почувствовать усталость, расстройство желудка или бессонницу. Более того, у некоторых людей также может быть ослаблена иммунная система. Но, независимо от того, прибыли ли вы в новый часовой пояс или вернулись на родную базу, вы можете кое-что сделать, чтобы помочь своему телу приспособиться.

Выходите утром на улицу

Зейцер отмечает, что свет является важным внешним сигналом времени для нашего времени. Простыми словами, если наши внутренние центральные часы будут фиксировать свет, когда будут ожидать темноты, это повлияет на остальные части вашего тела.

Таким образом, первым делом лучше выйти на улицу, чтобы получить заряд бодрости и пользу от яркого света. Зейцер считает, этот шаг позволит увеличить частоту сердечных сокращений и синхронизировать ваше сердце.

В то же время, если ночью вам не удается заснуть, ученые не советуют включать свет, чтобы ваши центральные часы не пошли по спирали.

Не пропускайте завтракать

Еда является мощным сигналом времени для кишечника. Даже если вы, как правило, не завтракаете, ученые советуют ввести эту привычку на какое-то время, чтобы перестроить свой организм.

Упражнения

Они помогут укрепить тело и сердце. Более того, если вы регулярно занимаетесь спортом, тренировка в привычное для вас время также может позволить перенастроить организм.

Стоит потерпеть

Как правило, для того, чтобы справиться с синдромом смены часовых поясов требуется всего один день — об этом свидетельствуют полевые и контролируемые лабораторные исследования. В конечном счете, смена часовых поясов требует терпения, силы воли и способности прислушаться к собственному телу.

Ранее Фокус писал о том, что природа развила в нас уникальный инструмент ощущения времени.