Швейцарские часы по наследству. Природа развила в нас уникальный инструмент ощущения времени

За этой удивительной, но не часто обсуждаемой чертой, скрывается сложнейший гений эволюционной инженерии.

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Наш организм обладает уникальной способностью ощущать время даже там, где день и ночь не имеют значения. Внутренние часы, встроенные в нас эволюцией, хоть и имеют свои пределы, не раз становились полезными для людей, оказавшихся в необычных ситуациях. Но что стоит за этим автономным таймером у нас внутри, уже не первый год изучает наука в бесчисленном количестве исследований, пишет The Conversation.

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Начать стоит с того, что даже у такого продуманного и проверенного временем механизма есть свои пределы. Так, испанская спортсменка Беатрис Фламини недавно провела в пещере невероятные 500 дней и уже на 65-й день поняла, что потеряла ощущение времени. Аналогичным образом, в 1962 году француз Мишель Сиффр ошибочно полагал, что пробыл под землей 33 дня, но на самом деле он находился там 58 дней. Таким образом, можно заключить, что природа дала нам инструменты, помогающие нам выбраться из щекотливых ситуаций, но не предполагающие нашего долгого нахождения в местах, лишенных привычных нам ориентиров часов и дней.

В основе этого чувства времени лежат наши биологические ритмы. Подобно тому, как наручные часы отбивают секунды, наш организм имеет свои собственные внутренние часы, которые контролируют все: от режима сна и температуры тела до гормонов и обмена веществ. Когда эти ритмы нарушаются или выходят из синхронизации, это может сказаться на нашем здоровье. Например, симптомы астмы могут обостряться по ночам, а проблемы с сердцем могут чаще возникать по утрам. Есть также данные о том, что некоторые виды посменной работы могут повышать риск развития некоторых заболеваний, и даже то, как мы реагируем на болезни, может зависеть от этих ритмов.

Наши внутренние часы формировались на протяжении миллионов лет, приспосабливаясь к вращению Земли и циклу "день-ночь". Эти часы работают в ритме, который часто называют "циркадным ритмом", и который примерно соответствует продолжительности дня. Впервые этот ритм был обнаружен у плодовых мушек в 1970-х годах и контролируется небольшой группой генов. Эти гены управляют друг другом по принципу петли: один ген усиливает работу другого, который затем, подобно качелям, отключает первый ген. Однако весь этот процесс несколько сложнее, ведь сразу несколько частей работают вместе, чтобы обеспечить бесперебойную работу часов.

У разных видов существуют свои версии этих генов, но основная идея остается неизменной: гены, активность которых возрастает и падает по предсказуемой схеме. Интересно, что такие ритмы есть не только у животных, но даже у бактерий, грибов и растений.

Различные факторы, такие как свет, температура и пища, помогают поддерживать наши внутренние часы в соответствии с внешним миром.

А чувствовали ли вы когда-нибудь себя вялым и не в своей тарелке после длительного перелета? Это реактивная задержка, известная как "джет-лаг". Она происходит, когда наши внутренние часы не соответствуют местному времени. Хорошая новость заключается в том, что наш организм может перестраиваться, используя сигналы из окружающей среды. Свет играет в этом важную роль. Если мы видим свет в начале ночи, то это может замедлить ход наших часов, а свет в конце ночи ускоряет его. Однако свет в середине дня не оказывает существенного влияния на часы. Для того чтобы перестроиться на часовую разницу во времени, нам требуется около суток, поэтому путешествие на запад несколько проще, чем на восток. Именно поэтому такие люди, как Фламини и Сиффр, чувствовали себя рассинхронизированными и дезориентированными во времени, находясь в изоляции глубоко под землей.

Помимо наших суточных ритмов, в природе есть и другие, не менее удивительные, хронометры. Многие животные и растения следуют сезонным закономерностям, например, мигрируют или цветут в определенное время года. Морские обитатели также обладают уникальными ритмами, на которые влияют не только день и ночь, но и фазы Луны и приливы с отливами.

В 2020 году было сделано удивительное открытие: глубоководные мидии, живущие в экстремальных условиях на глубине 1700 метров, также имеют биологические ритмы. Это подчеркивает, что соблюдение времени необходимо для жизни даже в самых сложных условиях.

Наш организм оснащен сложными системами учета времени, которые влияют на все — от сна и здоровья до реакции на окружающую среду. Это сочетание биологии и окружающего нас мира доказывает, насколько мы взаимосвязаны с планетой и насколько большое, хоть и не очевидное, влияние оказывают на нас обыденные окружающие элементы природы. По мере того как наука будет продолжать изучать эти ритмы, мы, вероятно, узнаем еще больше о том, как они определяют нашу жизнь и получим.

Ранее Фокус писал о белке, который сбивает наши биологические часы и этим провоцирует недуг. В новом исследовании белок под названием YAP, известный своей ролью в росте клеток, теперь связали с нарушением ритма наших циркадные часов и провоцированием рака.

Также Фокус писал о том, что перевод времени действительно пагубно влияет на наш сон, но не так, как бы думали. Новое исследование свидетельствует о том, что мы страдаем при переходе на зимнее время, а вовсе не на летнее, как могли бы предположить ранее.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.