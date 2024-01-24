Ученые до сих пор ищут ответ: никто не знает, как появились пятна на мраморе Парфенона (фото)

Ученые уже почти 2 века не могут раскрыть тайну происхождения коричневых пятен на мраморных статуях из Парфенона. Выдвинуты различные теории, однако до сих пор никто не приблизился к разгадке.

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Почти два века археологи пытаются разгадать тайну древнегреческого храма Парфенон в Афинах — коричневое пятно, украшающее различные мраморные фрагменты. Несмотря на длительные исследования и многочисленные попытки разгадать это дело, тайна остается нераскрытой, пишет Ancient Origins.

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История начинается в Национальном музее в Копенгагене, Дания, с мраморной головы кентавра, которая когда-то была частью Парфенона. Она была частью сцены, изображавшей битву мифических лапифов с кентаврами, а сейчас покрыта особой тонкой коричневой пленкой, как и другие мраморные фрагменты Парфенона.

Тайна коричневой пленки берет свое начало в 1830 году, когда Британский музей впервые исследовал ее. Первые предположения касались того, происходит ли этот цвет от древней краски, или, возможно, от химической реакции с воздухом, или от частиц железа, мигрировавших на поверхность. В 1851 году немецкий химик Юстус фон Либих обнаружил в коричневой пленке оксалаты, но происхождение этих солей оставалось неизвестным.

Голова кентавра в Национальном музее в Копенгагене: вид спереди и вид сзади Фото: Courtesy of The National Museum of Denmark/Heritage Science Journal

В наши дни профессор Кааре Лунд Расмуссен вместе с коллегами из Университета Южной Дании и других учреждений задались целью изучить возможность того, что коричневая пленка происходит от биологического организма, такого как лишайник, бактерии, водоросли или грибки. Однако анализы, включая анализ белков и масс-спектрометрию с лазерной абляцией и индуктивно-связанной плазмой, не обнаружили никаких следов биологической материи — только отпечатки пальцев.

Хотя это не исключает окончательно наличие биологического вещества, но значительно уменьшает вероятность, делая биологическую теорию менее вероятной. Аналогично, исследователи сочли менее вероятным, что мраморная поверхность была окрашена или законсервирована, поскольку в коричневом пятне не обнаружили никаких следов древних красок, которые обычно изготавливались из натуральных продуктов, таких как яйца, молоко и кости.

В результате исследования сделали интересное открытие — коричневая пленка состоит из двух отдельных слоев, каждый толщиной около 50 микрометров, с разным микроэлементным составом. Однако оба слоя содержат оксалатные минералы ведделит и вевелит. Это ставит под сомнение теории, предполагающие миграцию материала или реакции с воздухом, а также исключает загрязнение воздуха из-за того, что голова кентавра находилась в помещении еще до индустриализации XVIII века.

Несмотря на эти выводы, исследователи остаются в тупике. Существование двух разных коричневых слоев в сочетании с отсутствием следов нанесенных веществ углубляет загадку. Хотя теории продолжают выдвигаться, конкретных доказательств не появилось.

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А потому коричневое пятно на голове кентавра в Парфеноне продолжает озадачивать ученых. Поиски ответов, подпитываемые современными научными инструментами, раскрыли важные детали, но еще не раскрыли тайны, скрытые в древнем мраморе.

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