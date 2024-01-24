Как чувствует себя ваша кошка: список привычек, которые указывают на проблемы

Исследователи собрали самые странные модели поведения питомцев, которые могут говорить о его плохом самочувствии.

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Владельцы кошек считают, что знают своих питомцев и даже могут различать их мяуканье по тому или иному поводу. Но действительно ли мы знаем, что чувствуют наши питомцы?

В новом исследовании ученые из Университета Кордовы попытались определить наибольшие и наименьшие кошачьи привычки. От помеченных стен до внезапных приступов облизывания – названы 7 верных признаков того, что кошка плохо себя чувствует, пишет DailyMail.

"Лучшее понимание того, что для кошки является нормальным поведением поможет хозяевам улучшить благополучие своих питомцев, чьи выходки могут казаться столько же странными, сколь милыми", — говорит ведущий автор исследования Дэвид Менор-Кампос.

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В исследовании приняли участие 816 владельцев кошек, которые оценили поведение своих питомцев по шкале частоты от "никогда" до "всегда. На основе полученных данных, Менор-Кампос с командой смогли определить, какое поведение является нормой для питомцев, а какое указывает на проблему.

Наименее распространенным для кошек было разбрызгивание мочи мимо кошачьего лотка. Более 90% опрошенных заявили, что их кошки делали это редко, а 87% утверждали, что такого никогда не случалось.

Вслед за этим последовало внезапное неистовое облизывание шерсти и покусывание, что не встречалось у 83% питомцев. Другими необычными видами поведения были испражнения мимо лотка, жевание предметов, а также рычание или шипение, когда кошек гадили.

10 наименее распространенных привычек кошек:

Испражнение мимо лотка;

Внезапные приступы облизывания и жевания шерсти;

Членовредительство;

Преследование или нападение на ноги хозяев;

Жевание предметов, когда питомец остается один;

Рычание или шипение, когда его гладят;

Обижается и прячется, когда хозяева уходят;

Странные повторяющиеся движения.

10 самых распространенных привычек кошек:

Интересуется новыми объектами;

Мурчит, когда гладят и ласкают;

Просит открыть дверь;

Ищет физического контакта, когда хозяева садятся или ложаться;

Клянчат еду;

Толкает хозяина, когда он сиди или лежит;

Охотится на движущиеся объекты;

Легко адаптируется к изменениям;

Мурчит, сидя на коленях;

Приходит, когда зовут.

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