Як почувається ваша кішка: список звичок, які вказують на проблеми
Дослідники зібрали найдивніші моделі поведінки улюбленців, які можуть свідчити про його погане самопочуття.
Власники кішок вважають, що знають своїх вихованців і навіть можуть розрізняти їхнє нявкання з того чи іншого приводу. Але чи дійсно ми знаємо, що відчувають наші вихованці?
У новому дослідженні вчені з Університету Кордови спробували визначити найбільші та найменші котячі звички. Від помічених стін до раптових нападів облизування — названо 7 очевидних ознак того, що кішка погано почувається, пише DailyMail.
"Краще розуміння того, що для кішки є нормальною поведінкою, допоможе господарям поліпшити благополуччя своїх улюбленців, чиї витівки можуть здаватися стільки ж дивними, наскільки милими", — каже провідний автор дослідження Девід Менор-Кампос.
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У дослідженні взяли участь 816 власників кішок, які оцінили поведінку своїх вихованців за шкалою частоти від "ніколи" до "завжди". На основі отриманих даних, Менор-Кампос з командою змогли визначити, яка поведінка є нормою для вихованців, а яка вказує на проблему.
Найменш поширеним для кішок було розбризкування сечі повз котячий лоток. Понад 90% опитаних заявили, що їхні кішки робили це рідко, а 87% стверджували, що такого ніколи не траплялося.
Слідом за цим послідувало раптове несамовите облизування шерсті і покусування, що не зустрічалося у 83% вихованців. Іншими незвичайними видами поведінки були випорожнення повз лоток, жування предметів, а також гарчання або шипіння, коли кішок гадили.
10 найменш поширених звичок котів:
- Випорожнення повз лоток;
- Раптові напади облизування і жування шерсті;
- Членоушкодження;
- Переслідування або напад на ноги господарів;
- Жування предметів, коли вихованець залишається один;
- Гарчання або шипіння, коли його гладять;
- Ображається і ховається, коли господарі йдуть;
- Дивні повторювані рухи.
10 найпоширеніших звичок котів:
- Цікавиться новими об'єктами;
- Мурчить, коли гладять і пестять;
- Просить відчинити двері;
- Шукає фізичного контакту, коли господарі сідають або лягають;
- Клянчить їжу;
- Штовхає господаря, коли він сидить або лежить;
- Полює на рухомі об'єкти;
- Легко адаптується до змін;
- Мурчить, сидячи на колінах;
- Приходить, коли кличуть.
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