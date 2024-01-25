Спасти огненные мумии: ученые ищут способ защитить филиппинские реликвии

Из-за человеческого влияния и изменения климата филиппинские огненные мумии оказались под угрозой исчезновения. Эти реликвии создавались особым способом: считается, что тела окуривали различными травами, которые обладают антимикробными свойствами.

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Среди гор муниципалитета Кабаян на Филиппинах спрятаны многочисленные хорошо сохранившиеся "огненные мумии", известные как мекинги, останки древних предков коренного народа ибалои. Из-за изменений в окружающей среде эти останки оказались под угрозой исчезновения, пишет IFLScience.

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Термин "огненная мумия" происходит от процесса консервации: считается, что тела окуривали в течение длительного времени, что обеспечило хорошую сохранность тел. Затем мекингов осторожно перенесли в пещеры на вершинах самых высоких гор региона Бенгет, на высоте почти 3 000 метров над уровнем моря. Холодные горные условия сыграли решающую роль в защите тел от разрушения. Однако такие факторы, как изменение климата и вмешательство человека, привели к появлению плесени и поражению насекомыми в некоторых из этих мумий.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из Мельбурнского университета установили экологические мониторы в пещерах, где хранятся эти древние мумии. Эти мониторы помогут отслеживать изменения влажности и температуры, что даст возможность ученым определить лучшие стратегии защиты мумий.

Пока есть надежда на сохранение огненных мумий, другие исследователи работают над разгадкой истории этих необычных реликвий. Процесс кабаянской мумификации, передаваемый через устную традицию, потерял много деталей из-за его приостановки.

Такая важная информация, как точное количество и местонахождение мумий, а также происхождение традиции остается неизвестной. Местные легенды намекают на то, что традиция могла быть начата правителем и полубогом XII века, по имени Апу Анно.

Мумия Апу Анно, сохраненная с такой точностью, что татуировки на его теле все еще видны, пережила бурное путешествие: ее похитили в 1918 году, выставили на карнавале и в конце концов вернули в Ибалой в 1999 году. К сожалению, его мумифицированное тело сейчас находится под угрозой грибковых спор и недоступно для общественности, пока продолжаются работы по консервации.

Хотя датировка останков Апу Анно является неопределенной, радиоуглеродное датирование других мумий из огня свидетельствует о том, что кабаянская практика мумификации сохранилась до XIX века. Сама процедура окутана тайной, но считается, что тела очищали соленой водой и высушивали дымом горящих трав, привязывая их к устройству, которое называли "креслом смерти". Конкретные травы, которые использовались, включая Embelia philippinensis, вероятно, были выбраны из-за их антимикробных свойств, как предполагают местные старейшины коренных народов.

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Местные верования связывают размещение мекингов на вершинах гор со связью с богами. Сохранение этой древней традиции становится не только научным делом, но и культурной ответственностью с глубокими последствиями для верований и наследия общины.

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