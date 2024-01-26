Большой обман. Лох-Несское чудовище выглядит иначе, чем все думали: где нас провели

Турист заявляет, что ему посчастливилось встретиться с Несси и знаменитое чудовище вовсе не такое, как нам рассказывали все это время.

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Почти 100 лет люди то и дело сообщают о том, что видели Лох-Несское чудовище. Большинству из нас, вероятно, знаком сериал "Семья-Несс" на канале CBBC, где Элспет и Ангус МакТаут выступали знатоками Лох-Несского чудовища, пишет Metro.

Однако теперь турист Джарод Стронг уверяет, что встретил Несси 21 октября прошлого года. Отметим, что официально эта "встреча" была зарегистрирована лишь 24 января 2024 года. По словам мужчины, он находился недалеко от замка Уркарт на берегу озера, недалеко от Инвернесса (Шотландия), когда он предположительно заметил чудище.

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Данные свидетельствуют о том, что в прошлом году произошло 10 так называемых наблюдений Лох-Несского чудовища, это самое большое количество встреч с 2020 года. По словам Стронга, они с семьей прогуливались возле замка, когда заметили небольшое движение в воде. Затем вода начала двигаться, а после на поверхности появилась длинная фигура. После этого чудище быстро исчезло под гладью и больше не появлялось на поверхности.

Это было 10-е появление Несси в 2023 году Фото: Jam Press

Однако наиболее удивительным, по словам Стронгом, является то, что цвет чудовища вовсе не был таким, как нам рассказывали последние более 90 лет. По словам туриста, Несси вовсе не имеет зеленую окраску, как ранее утверждали наблюдатели, а скорее Лох-Несское чудовище темно-серого цвета.

Туристы отмечают, что чудище задержалось на поверхности озера всего на 4-5 секунд, когда существо находилось посреди озера. По словам Стронга, к сожалению, это произошло столь стремительно, что они попросту не успели сделать фото. Отметим, что этот случай произошел после того, как 3 октября 2023 года, за 2,5 недели до этого, также наблюдал чудище в воде.

Затем 7 октября 29-летний мужчина также заявил о том, что ему удалось заметить в озере Несси, по его словам, чудище было настолько огромно, что достигало в высоту размеров двухэтажного автобуса. Обо всех десяти наблюдениях в прошлом году было сообщено в Официальный реестр наблюдений Лох-Несского чудовища.

Ранее Фокус писал о том, что ученые анонсировали крупнейшие за последние 50 лет поиски Лохнесского чудовища.