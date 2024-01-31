Став мамами, осьминоги буквально сходят с ума: ученые разгадали тайну "спирали смерти"

В новом исследовании команда смогла понять, почему некоторые самки осьминогов перестают есть, увядают и демонстрируют странное поведение, пока не умирают.

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Осьминоги причудливы, невероятно умны и способны проделывать множество любопытных трюков. Однако есть в их истории и нечто трагическое: после того, как самки некоторых видов осьминогов откладывают яйца, они перестают есть, медленно увядают и в конце концов умирают, пишет IFLScience.

Катализатор этого драматического процесса долгое время оставался тайной для ученых. Однако теперь исследователи полагают, что нашли разгадку. Процесс увядания осьминогов также называют "спиралью смерти" и ранее, еще в 1970-х годах, доктор Джером Водинский связал этот процесс со зрительной железой головоногого моллюска. Во время своего исследования они с командой удаляли зрительную железу у осьминогов и наблюдали, как они спокойно продолжали жить, даже после того, как откладывали яйца.

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В новом исследовании команда из Чикагского университета решила продолжить работу Водинского, сосредоточившись на гормонах холестерина и стерина — предыдущие исследования ученых показали, что именно эту молекулы могут играть определенную роль в запуске "спирали смерти" у материнских осьминогов.

Ученые обнаружили, что в зрительной железе осьминогов-матерей происходят значительные изменения в метаболизме холестерина, а это в свою очередь влечет радикальные изменения в выработке стероидных гормонов. Команда также обнаружила, что этот процесс может быть запущен тремя разными путями, однако каждый из них так или иначе затрагивает холестерин и это, вероятно, приводит к поведению по спирали смерти.

По словам автора исследования Клифтона Рэгсдейла, поразительным в этих результатах кажется то, что самки осьминогов проходят через такую последовательность изменений, что они, вероятно, буквально сходят с ума прямо перед смертью.

Один из трех путей, обнаруженных учеными, приводит к повышению 7-дегидрохолестерина (7-DHC), молекулы-предшественника холестерина. Любопытно, что у людей подобная мутация фермента приводит к генетическому заболеванию, вызывающему повторяющиеся членовредительства. В то же время команда обнаружила, что некоторые осьминоги также демонстрировали подобное поведение во время спирали смерти.

Авторы исследования отмечают, их результаты дают понимание того, как запускается спираль смерти, однако загадкой все еще остается другой вопрос: почему это происходит лишь с некоторыми видами осьминогов, хотя зрительная железа присутствует у всех головоногих. Команда планирует продолжить исследования, чтобы в конце концов понять, почему эти виды осьминогов самоуничтожаются после размножения.

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