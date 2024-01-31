Подсказка с запахом. Нечто в фекалиях гиены помогло раскрыть происхождение носорогов

Исследователи уверяют, что смогли реконструировать митохондриальный геном европейского шерстистого носорога, не менее интересно и то, как им это удалось.

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Годами ученые пытались реконструировать митохондриальный геном европейского шерстистого носорога, и теперь, впервые в истории, им это удалось. Однако, что это не единственный удивительный факт в этой истории — не менее любопытным кажется и способ, которым воспользовались ученые, пишет Popular Mechanics.

В ходе нового исследования команда из Университета Констанца сосредоточилась на изучении двух пещер в Германии, где были обнаружены фекалии заклятого врага носорогов — гиен. Исследователи использовали окаменелые фекалии (копролиты) пещерных гиен, извлеченные из слоев, датированных средним палеолитом. В результате им удалось выделить и обогатить ДНК хищников и жертв, в результате чего ученые впервые в истории собрали митогеномы первых европейских шерстистых носорогов, а также пещерных гиен.

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Авторы исследования отмечают, что полученные последовательности предполагают "значительную деградацию ДНК", а потому окончательные выводы исследования могут быть немного искажены. Однако фактически ученым удалось показать, что митогеномы европейского и сибирского шерстистых носорогов на самом деле отличаются. Команда предполагает, что раскол общей популяции, разделивший европейских и сибирских шерстистых носорогов, вероятно, произошел около 450 000 лет назад.

По словам автора исследования Питера Зеебера, извлечение информации о шерстистом носороге из окаменелых фекалий все еще не закончено. В данный момент у ученых есть несколько митогеномов европейских и азиатских пещерных гиен, а потому результаты исследования в конце концов могут быть дополнены.

Команда также отмечает, что потребуются дополнительные исследования и образцы окаменевших фекалий гиен, собранные по всей Европе, чтобы проследить динамику популяции европейских шерстистых носорогов на ее обширном ареале обитания.

Отметим, что европейские шерстистые носороги весили около 2 тонн и достигали в высоту около 1,5 метра, а их длина составляла около 3,3 метра.

Ранее Фокус писал о том, что шерстистые носороги вымерли из-за изменения климата.