Підказка із запахом. Щось у фекаліях гієни допомогло розкрити походження носорогів

Дослідники запевняють, що змогли реконструювати мітохондріальний геном європейського шерстистого носорога, не менш цікавим є й те, як їм це вдалося.

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Роками вчені намагалися реконструювати мітохондріальний геном європейського шерстистого носорога, і тепер, вперше в історії, їм це вдалося. Однак, що це не єдиний дивовижний факт у цій історії — не менш цікавим видається і спосіб, яким скористалися вчені, пише Popular Mechanics.

Під час нового дослідження команда з Університету Констанца зосередилася на вивченні двох печер у Німеччині, де були виявлені фекалії заклятого ворога носорогів — гієн. Дослідники використовували скам'янілі фекалії (копроліти) печерних гієн, витягнуті з шарів, датованих середнім палеолітом. У результаті їм вдалося виділити й збагатити ДНК хижаків і жертв, унаслідок чого вчені вперше в історії зібрали мітогеноми перших європейських шерстистих носорогів, а також печерних гієн.

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Автори дослідження зазначають, що отримані послідовності припускають "значну деградацію ДНК", а тому остаточні висновки дослідження можуть бути трохи викривлені. Однак фактично вченим вдалося показати, що мітогеноми європейського та сибірського шерстистих носорогів насправді відрізняються. Команда припускає, що розкол спільної популяції, який розділив європейських і сибірських шерстистих носорогів, імовірно, стався близько 450 000 років тому.

За словами автора дослідження Пітера Зеебера, добування інформації про шерстистого носорога зі скам'янілих фекалій все ще не закінчено. Наразі у вчених є кілька мітогеномів європейських і азійських печерних гієн, а тому результати дослідження врешті-решт можуть бути доповнені.

Команда також зазначає, що будуть потрібні додаткові дослідження і зразки скам'янілих фекалій гієн, зібрані по всій Європі, щоб простежити динаміку популяції європейських шерстистих носорогів на її великому ареалі проживання.

Зазначимо, що європейські шерстисті носороги важили близько 2 тонн і досягали у висоту близько 1,5 метра, а їхня довжина становила близько 3,3 метра.

Раніше Фокус писав про те, що шерстисті носороги вимерли через зміну клімату.