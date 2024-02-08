Проклятье ледника Судного дня: ученые впервые пытались проплыть под ним, но что-то им помешало

Исследователи проводили испытания, когда подводная лодка внезапно перестала отвечать и бесследно исчезла под ледником Туэйтса в Антарктиде.

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Команда из шведского университета Гетерборга проводила полевые исследования с помощью роботизированного подводного аппарата, названого "Ран" в честь скандинавской богини моря. Аппарат отправился в очередное плавания, когда загадочным образом исчез со всех радаров, пишет Futurism.

В ходе работы ученые проводили замеры ледника Туэйтса в Антарктиде, который также называют ледником Судного дня, поскольку полная его потеря может стать настоящей катастрофой для человечества — таяние ледника может вызвать разрушительный подъем уровня моря.

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Первое путешествие подводного аппарата Ран под ледником Туэйтса было знаменательным событием, так как впервые в истории что-то прошло под ледником Судного дня, выполнив важные измерения таяния ледяной шапки. Эти данные рассказали ученым более подробно о том, что с ней происходит и с какой скоростью она теряет лед.

Однако в конце второй миссии произошло нечто непредвиденное — подводный аппарат не смог вернуться из-под ледника. Дело в том, что Ран неоднократно отправляли вниз, а затем поднимали, так как огромные глыбы льда попросту не позволяют оператору держать связь с подводной лодкой. Вместо этого его отправляют по определенному заранее запрограммированному маршруту, а после он возвращается в определенную точку встречи.

Увы, на этот раз что-то пошло не так. По словам соавтора исследования, морского ученого Анны Волин, под ледником Судного дня произошло нечто странное, что не позволило аппарату вернуться к ученым. Команда отправила на поиски дроны и вертолеты, а также использовала акустическое поисковое оборудование, но все тщетно.

В конце концов ученым пришлось признать, что они потеряли подводный аппарат. Волин отмечает, что поиски Ран сейчас похожи на поиски иголки в стоге сена, однако ученые даже не знают, где находится этот стог сена. В данный момент батареи аппарата Ран разряжены, а все, что известно ученым — подо льдом произошло нечто неожиданное.

Команда предполагает, есть вероятность, что что-то могло помешать аппарату "выбраться" из-подо льда. Однако ученые не падают духом, в данный момент они находятся в поисках финансирования, которое позволило бы им заменить подводный аппарат и продолжить исследование.

Ранее Фокус писал о том, когда, где и как разрушится ледник Судного дня: ученые пролили свет на будущее Земли.