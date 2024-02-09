Тайна пещеры длиной 686 км: в темных углах скрывались два вида акул возрастом 325 млн лет

В новом исследовании ученые обнаружили два неизвестных ранее древних хищника, бороздивших просторы океана сотни миллионов лет назад.

Related video

Под Национальным парком Мамонтовой пещеры в США простирается самая длинная пещерная система в мире — ее длина составляет невероятные 686 километров. Именно здесь время от времени ученые делают всевозможные открытия, последним из которых является обнаружение двух ранее неизвестных науке древних хищников, пишет IFLScience.

Оба новых вида древних хищников, бороздивших океан более 325 миллионов лет назад, были идентифицированы по окаменелостям, найденным в системе пещер. Например, вид названый Troglocladodus tripblei был классифицирован по зубам взрослых и молодых особей. Предполагается, что длина взрослой особи этого вида достигала 3-3,6 метра, то есть была сравнима с длиной современных океанических белоперых или лимонных акул.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования отмечают, что эти хищники представляли собой совершенно новый вид и род акул: название рода переводится как "пещерный ветвящийся зуб", а вид был назван в честь смотрителя парка Барклая Тримбла, который и нашел первую окаменелость еще в 2019 году.

Второй вид акул был назван Glikmanius careforum. На этот раз ученые идентифицировали хищника по зубам и частичному набору челюстей и жабр, обнаруженных в разных уголках пещерной системы. Отметим, что этот род ранее уже был известен науке, однако на этот раз ученым удалось обнаружить нечто новое — окаменелость хряща. Изучив окаменелые останки ученые пришли к выводу, что этот вид, вероятно, мог возникнуть на 50 лет раньше, чем считалось ранее.

Предполагается, что длина этого вида также по меньшей мере составляла 3 метра, а форма челюсти указывает на то, что он обладал короткой головой и мощным укусом. Считается, что в его рацион входили более мелкие акулы и костная рыба.

Команда отмечает, что оба этих вида принадлежат к вымершему отряду рыб, который характеризуется зубами с множеством выступов. Еще одной отличительной чертой стали шипы на их спинных плавниках. Предполагается, что оба вида сотни миллионов лет назад охотились вдоль берегов современных Кентуки и Алабамы (США) — в то время этот регион был частью древнего моря.

Отметим, что оба открытия были сделаны в рамках проекта в национальных парках США, также известного как Инвентаризация палеонтологических ресурсов (PRI). Целью проекта является обнаружение окаменелостей, оценка их значимости и определение того, к какому виду они принадлежат. В общей сложности ученым уже удалось обнаружить не менее 70 видов древних рыб.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружен новый вид хищника с клыками: держал океан в страхе после смерти динозавров.