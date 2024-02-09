Как пережить удар молнии: ученые нашли важный нюанс, который помогает выжить

Исследователи задались вопросом, как люди выживают после ударов молний, что кажется нереальным.

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Шансы попасть под удар молнии в любое время составляет примерно 1 на 1,2 миллиона, далее этот показатель снижается до 1 из 15 300 в течение жизни, если предположить, что человек доживет до 80 лет, пишет IFLScience.

Несмотря на то, что шансы все еще остаются низкими, возможно, вам будет интересно узнать, как смогли выжить другие люди, которым не так повезло. Новое исследование показало, что шансы на выживаемость повышаются, если при ударе молнии ваша голова будет мокрой.

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Команда ученых решила разобраться в том, как людям удавалось выжить при прямом ударе молнии в голову. В целом, уровень выживаемости людей от ударов молний составляет от 70 до 90%. Исследователи задумались над тем, может ли вода на коже людей быть тем фактором, который помогает им выживать.

"Можно предположить, что образование поверхностного разряда на человеческом теле является важной причиной того, как люди могут выжить после удара молнии. Поверхностный разряд – это путь разряда вдоль внешней оболочки. В таком случае, большая часть разряда молнии течет по поверхности тела и только несколько ампер попадает в ткани, как показали теоретические исследования и эксперименты", — говорит в исследовании.

Сухой череп (слева) был поврежден значительно сильнее, чем влажный. Фото: René Machts

Хотя очевидно, что такой фактор может помочь выжить, предыдущие исследования не проверяли роль воды в этом уравнении. Авторы эксперимента создали копии человеческих голов, чтобы проверить свою гипотезу.

Искусственные головы состояли из трех слоев, представляющих скальп, череп и мозг, которые были изготовлены из материалов, имитирующих человеческие ткани. Головы подвергли 10 электрическим зарядам высокого напряжения. При этом головы были сухими, а также обработаны слегка соленым раствором, имитирующим дождевую воду.

В обоих случаях большая часть электрического тока (92-97%) прошла по внешней поверхности голов. Но разница была в том, сколько тока проникло в саму голову. В случае с мокрой головой, больше заряда попало в кожу, а слой, который имитировал мозг, принял на 13% меньший электрический ток и на 33% меньше энергии в сравнении с сухой головой.

Также были различия в повреждениях экспериментальных голов, где больше пострадали сухие.

Ученые признают, что их эксперимент имел также несколько ограничений, так как черепа не были покрыты волосами или головными уборами. Также удары настоящих молний производили бы более высокие амплитуды. Но полученные результаты могут послужить основой для последующих исследований.

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