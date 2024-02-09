Як пережити удар блискавки: учені знайшли важливий нюанс, який допомагає вижити

Дослідники поставили собі запитання, як люди виживають після ударів блискавок, що здається нереальним.

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Шанси потрапити під удар блискавки в будь-який час становить приблизно 1 на 1,2 мільйона, далі цей показник знижується до 1 з 15 300 протягом життя, якщо припустити, що людина доживе до 80 років, пише IFLScience.

Попри те, що шанси все ще залишаються низькими, можливо, вам буде цікаво дізнатися, як змогли вижити інші люди, яким не так пощастило. Нове дослідження показало, що шанси на виживання підвищуються, якщо під час удару блискавки ваша голова буде мокрою.

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Команда вчених вирішила розібратися в тому, як людям вдавалося вижити в разі прямого удару блискавки в голову. Загалом рівень виживання людей від ударів блискавок становить від 70 до 90%. Дослідники задумалися над тим, чи може вода на шкірі людей бути тим фактором, який допомагає їм виживати.

"Можна припустити, що утворення поверхневого розряду на людському тілі є важливою причиною того, як люди можуть вижити після удару блискавки. Поверхневий розряд — це шлях розряду вздовж зовнішньої оболонки. У такому разі більша частина розряду блискавки тече по поверхні тіла, і лише кілька амперів потрапляє в тканини, як показали теоретичні дослідження й експерименти", — ідеться в дослідженні.

Сухий череп (ліворуч) був пошкоджений значно сильніше, ніж вологий Фото: René Machts

Хоча очевидно, що такий фактор може допомогти вижити, попередні дослідження не перевіряли роль води в цьому рівнянні. Автори експерименту створили копії людських голів, щоб перевірити свою гіпотезу.

Штучні голови складалися з трьох шарів, що представляють скальп, череп і мозок, які були виготовлені з матеріалів, що імітують людські тканини. Голови піддали 10 електричним зарядам високої напруги. Водночас голови були сухими, а також оброблені злегка солоним розчином, що імітує дощову воду.

В обох випадках більша частина електричного струму (92—97%) пройшла по зовнішній поверхні голів. Але різниця була в тому, скільки струму проникло в саму голову. У випадку з мокрою головою більше заряду потрапило в шкіру, а шар, що імітував мозок, прийняв на 13% менший електричний струм і на 33% менше енергії, якщо порівняти із сухою головою.

Також були відмінності в пошкодженнях експериментальних голів, де більше постраждали сухі.

Науковці визнають, що їхній експеримент мав також кілька обмежень, адже черепи не були вкриті волоссям чи головними уборами. Також удари справжніх блискавок виробляли б вищі амплітуди. Але отримані результати можуть послужити основою для подальших досліджень.

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