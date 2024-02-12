Как Сатурн. Найдена причина появления колец вокруг странного объекта в Солнечной системе

Ученые считают, что два кольца у самого большого кентавра существуют благодаря невидимому спутнику.

Related video

Авторы исследования, опубликованного в издании The Planetary Science Journal, нашли вероятную причину стабильного существования двух тонких колец вокруг объекта под названием Харикло во внешней части Солнечной системы, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На расстоянии в несколько миллиардов километров от Земли вокруг Солнца вращается астероид Харикло. Этот астероид принадлежит к классу кентавры, а такие космические камни вращаются вокруг Солнца межу Юпитером и Нептуном. Размер космического камня оценивают примерно в 250 км, и он является самым большим кентавром. Но это также единственный кентавр и вообще единственный астероид в Солнечной системе, который имеет кольца. У Харикло из сразу два, они имеют ширину 3 и 7 км и удалены от астероида на примерно 400 км. Как именно астероиду удается поддерживать существеннее колец точно не известно, но авторы нового исследования предложили свою теорию.

На расстоянии в несколько миллиардов километров от Земли вокруг Солнца вращается астероид Харикло. Этот астероид принадлежит к классу кентавры, а такие космические камни вращаются вокруг Солнца межу Юпитером и Нептуном. Размер космического камня оценивают примерно в 250 км, и он является самым большим кентавром. Но это также единственный кентавр и вообще единственный астероид в Солнечной системе, который имеет кольца. У Харикло из сразу два, они имеют ширину 3 и 7 км и удалены от астероида на примерно 400 км Фото: NASA

Наличие колец у планет в Солнечной системе не является чем-то необычным. Кроме Сатурна кольца имеют также Юпитер, Уран и Нептун, хотя они не настолько выражены, как у первой планеты. Известно, что кольца также имеют некоторые карликовые планеты. Обычно такие кольца состоят из частиц пыли и льда. Но у Харикло кольца достаточно хорошо выражены и имеют четкую структуру. Считается, что они могут состоять из льда.

Авторы нового исследования создали моделирование, основанное на данных эволюции колец Сатурна, где были изменены исходные параметры, чтобы выяснить, каким образом Харикло удается поддерживать кольца в стабильном состоянии, и они не рассеиваются. Ученые пришли к выводу, что у Харикло есть невидимый спутник, который как раз и поддерживает стабильность колец.

Ученые пришли к выводу, что у Харикло есть невидимый спутник, который как раз и поддерживает стабильность колец Фото: NASA

Как показывает моделирование спутник диаметром всего 1 км может придавать форму кольцам и создавать промежуток между ними, как это делают некоторые спутники Сатурна. То есть рассеиванию колец мешает гравитационное влияние невидимого спутника, считают ученые.

Интересно, что оба кольца Харикло находятся очень близко к расстоянию известному как предел Роша. Это критическое расстояние, на котором кольца должны начать слипаться под действием гравитации и создавать спутники. Но крошечный вероятный спутник не дает им этого сделать.

По словам ученых, Харикло является относительно небольшим объектом и находится очень далеко и если у него есть крошечный спутник, то увидеть его с помощью телескопов практически невозможно. Поэтому подтвердить теорию можно только с помощью космического аппарата, который сможет подлететь близко к Харикло.

Также Фокус писал о том, что NASA показало фотографии некоторых спутников Сатурна, которые вращаются близко к кольцам планеты. На снимках, например, можно увидеть знаменитые Титан и Энцелад.

Как уже писал Фокус, частный посадочный модуль доставит на Луну четыре "глаза" NASA. Данные о взаимодействии посадочного модуля с Луной могут стать основой для будущих миссий на спутник Земли.