Нити жемчуга в космосе. Телескоп Хаббл обнаружил "хвосты" 12 смешивающихся галактик (фото)

Огромные звездные скопления, наполненные гигантскими яркими звездами, формируются среди обломков взаимодействующих галактик.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, космический телескоп Хаббл обнаружил "хвосты" 12 взаимодействующих галактик, и астрономы узнали, что они наполнены молодыми звездными скоплениями. Ученые назвали это явление космическими нитями жемчуга, пишет Space.

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Когда происходит взаимодействие спиральных галактик, когда они либо сталкиваются друг с другом или же находятся очень близко, то спиральные рукава галактик распадаются. Гравитация взаимодействующих галактик вытягивает спиральные рукава наружу и образуются "хвосты", которые могут иметь длину в десятки тысяч световых лет.

Спиральные рукава наполнены газом и пылью и когда они вытягиваются, образуя "хвосты", то газ и пыль смешиваются, что приводит к всплеску образования новых звезд. То есть именно эти "хвосты" становятся самыми активными регионами формирования звезд в галактике.

Астрономы использовали изображения 12 взаимодействующих галактик в разных взаимодействующих системах, которые сделал телескоп Хаббл, и обнаружили 425 молодых массивных звездных скоплений, которые находятся в "хвостах" галактик. Как показало исследование, в каждом скоплении находится примерно 1 млн молодых ярких голубых звезд, которые излучают много ультрафиолетового света.

Пример одной из галактик с хвостом, которую запечатлел космический телескоп Хаббл. Это галактика AM 1054-325, которая находится на расстоянии 173 млн световых лет от нас Фото: NASA

Учитывая то, что эти скопления имеют в своих спектрах сильные эмиссионные линии, которые возникают в результате ионизации газообразного водорода потоком ультрафиолетового излучения, ученые смогли вычислить возраст звездных скоплений. Оказалось, что им меньше 10 млн лет.

По словам ученых, с помощью своих "хвостов" галактики создают новые поколения звезд, которые если бы не взаимодействие между галактиками, вообще могли бы не существовать.

Обнаруженные звездные скопления имеют очень большую массу по сравнению с молодыми звездными скоплениями в нашей галактике и больше похожи на древние и компактные шаровые звездные скопления, обнаруженные в гало Млечного Пути.

Как уже писал Фокус, черная дыра в центре нашей галактики превращает пространство-время в мяч для регби, как выяснили ученые. Черная дыра Стрелец А* вращается так быстро, что придает пространству-времени овальную форму.

Также Фокус писал о том, что найдена причина появления колец вокруг странного объекта в Солнечной системе. Ученые считают, что два кольца у самого большого кентавра существуют благодаря невидимому спутнику.

Напоминаем, что ученые представили новую теорию, которая объясняет быстрое расширение Вселенной. Согласно теории, темная энергия не играет в этом процессе никакой роли, как уже писал Фокус.