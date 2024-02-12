Как приучить щенка отзываться на кличку: ученые назвали самый надежный метод

Исследователи считают, что мы достаточно просто можем научить своих питомцев реагировать на свое имя, нужно лишь знать несколько секретов.

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Дать имя питомцу на самом деле — огромная ответственность, и правильное имя, как обнаружили исследователи, важно не только для владельцев животных, но и для наших подопечных. Конечно, животные реагируют на свои имена не так как мы, однако они и правда запоминают их, пишет Inverse.

По словам ученого-эволюциониста и антрополога из Университета Дьюка и директора детского сада для животных Duke Puppy Ванессы Вудс, как и в случае с любым другим сигналом, животные действительно запоминают свои имена, используя старое доброе положительное подкрепление.

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Чтобы научить щенка своему имени, эксперт предлагает давать ему угощение каждый раз, когда щенок смотрит на вас в ответ на свое имя. В целом исследования показали, что собаки реагируют так же, как и дети: когда животное, как и ребенок слышит свое имя, оно знает, что должно ответить: или подойти, или посмотреть на вас.

Ученые также обнаружили, что щенки также способны различить тон голоса. По словам Вудс, как и дети, собаки реагируют на то, что ученые называют "материнским голосом", простыми словами, когда наш голос становится выше или более возбужденным, когда мы говорим с детьми и питомцами. Предыдущие работы ученых уже показали, что младенцы больше реагируют на слова матери, чем на другие тона голоса. Теперь Вудс считает, что щенки в действительности могут различать свои имена даже на материнском языке, кроме того, они могут отличить, когда человек произносит их имя или любое другое слово. Работа ученых 2022 года показала, что такое поведение свойственно и кошкам. Еще в 2019 году ученые доказали, что кошки, как и собаки, способны различить свое имя от слова, похожих по звучанию.

Исследователи отмечают, что вы хотите научить своего питомца его имени, используя технику Вудса, вам также стоит бросить вызов животному. Для этого эксперты рекомендуют добавить к занятиям материнские или близкие по звучанию голоса. Вудс советует не хвалить домашних животных, если они реагируют на другие слова, произнесенные материнским голосом. Таким образом питомец научиться реагировать на свое имя, а не тон, которым говорит человек.

Вудс также утверждает, что собаки могут в целом заполнить более тысячи слов, в том числе и несколько случайных имен. Простыми словами, если вы хотите научить свою собаку отзываться на случайное имя, вам определенно удастся это сделать. Эксперт также отмечает, что процесс пойдет значительно быстрее, если вы будете использовать лакомства.

В то же время ученые отмечают, что сложным остается вопрос о том, что имя наших питомцев значит для них самих. Увы. Ученые сходятся во мнении, что мы, вероятно, никогда не сможем узнать, с чем именно ассоциируют наши питомцы свое имя.

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