Як привчити цуценя відгукуватися на кличку: вчені назвали найнадійніший метод

Дослідники вважають, що ми досить просто можемо навчити своїх улюбленців реагувати на своє ім'я, потрібно лише знати кілька секретів.

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Дати ім'я улюбленцю насправді — величезна відповідальність, і правильне ім'я, як виявили дослідники, важливе не лише для власників тварин, а й для наших підопічних. Звісно, тварини реагують на свої імена не так, як ми, проте вони й справді запам'ятовують їх, пише Inverse.

За словами вченого-еволюціоніста й антрополога з Університету Дюка та директора дитячого садка для тварин Duke Puppy Ванесси Вудс, як і у випадку з будь-яким іншим сигналом, тварини дійсно запам'ятовують свої імена, використовуючи старе добре позитивне підкріплення.

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Щоб навчити цуценя свого імені, експерт пропонує давати йому частування щоразу, коли цуценя дивиться на вас у відповідь на своє ім'я. Загалом дослідження показали, що собаки реагують так само як і діти: коли тварина, як і дитина, чує своє ім'я, вона знає, що має відповісти: або підійти, або подивитися на вас.

Учені також виявили, що цуценята також здатні розрізнити тон голосу. За словами Вудс, як і діти, собаки реагують на те, що вчені називають "материнським голосом", простими словами, коли наш голос стає вищим або більш збудженим, коли ми говоримо з дітьми та вихованцями. Попередні роботи вчених уже показали, що немовлята більше реагують на слова матері, ніж на інші тони голосу. Тепер Вудс вважає, що цуценята насправді можуть розрізняти свої імена навіть материнською мовою, крім того, вони можуть відрізнити, коли людина вимовляє їхнє ім'я або будь-яке інше слово. Робота вчених 2022 року показала, що така поведінка притаманна і кішкам. Ще 2019 року вчені довели, що кішки, як і собаки, здатні розрізнити своє ім'я від слова, схожих за звучанням.

Дослідники зазначають, якщо ви хочете навчити свого вихованця його імені, використовуючи техніку Вудса, вам також варто кинути виклик тварині. Для цього експерти рекомендують додати до занять материнські або близькі за звучанням голоси. Вудс радить не хвалити домашніх тварин, якщо вони реагують на інші слова, вимовлені материнським голосом. Таким чином улюбленець навчиться реагувати на своє ім'я, а не тон, яким говорить людина.

Вудс також стверджує, що собаки можуть загалом заповнити понад тисячу слів, зокрема й кілька випадкових імен. Простими словами, якщо ви хочете навчити свого собаку відгукуватися на випадкове ім'я, вам безумовно вдасться це зробити. Експерт також зазначає, що процес піде значно швидше, якщо ви будете використовувати ласощі.

Водночас учені зазначають, що складним залишається питання про те, що ім'я наших вихованців означає для них самих. На жаль. Вчені сходяться на думці, що ми, ймовірно, ніколи не зможемо дізнатися, з чим саме асоціюють наші вихованці своє ім'я.

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