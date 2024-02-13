Бутерброд Дракулы. Астрономы обнаружили странный объект в Млечном Пути: что это (фото)

Космос наполнен не только звездами и галактиками, но и космическими закусками.

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Согласно новому исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, астрономы обнаружили новый странный объект в нашей галактике. Ученые дали ему название "Чивито Дракулы" из-за его сходства с популярным уругвайским бутербродом с мясом, то есть чивито. Что касается Дракулы, то у объекта есть "клыки", поэтому и было дано такое необычное прозвище. Что же это на самом деле? Об этом пишет ScienceAlert.

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На самом деле астрономы обнаружили новорожденную звезду, окруженную протопланетным диском, имеющим необычную форму. Как показывает изображение "Чивито Дракулы", то диск действительно выглядит как бутерброд, ведь видим с ребра.

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Ученые определили, что свет новорожденной звезды прорезает протопланетный диск пополам и потому он имеет такую необычную форму. Исследования показало, что молодая звезда имеет температуру примерно 7700 градусов Цельсия, а протопланетный диск имеет радиус примерно 1650 астрономических единиц (это в 1650 раз больше расстояния от Земли до Солнца) и его масса составляет примерно 0,2 массы Солнца. "Чивито Дракулы" находится на расстоянии примерно 900 световых лет от нас.

"Чивито Дракулы". Свет новорожденной звезды прорезает протопланетный диск пополам и потому он имеет такую необычную форму Фото: ScienceAlert

Это уже не первый подобный странный объект, который обнаружили астрономы. Почти 40 лет назад в нашей галактике обнаружили "Гамбургер Гомеса" и только в 2008 году ученые выяснили, что это также новорожденная звезда, окруженная протопланетным диском, разделенным на две части. Самое интересное, что этот "бутерброд" находится всего на 80 световых лет дальше от Земли, чем "Чивито Дракулы". То есть по космическим меркам они соседи.

Оба объекта представляют собой очень редкое явление, ведь данные новорожденные звезды появились не в тех местах, которые обычно называются "звездными яслями". То есть они возникли не в той среде, где обычно формируются звезды. Скорее всего находятся в относительно пустом пространстве и пока точно не ясно, как именно они возникли.

"Гамбургер Гомеса" Фото: NASA

Звезды начинают свою жизнь как плотный комок материи в облаке молекулярного газа, которое сжимается под действием гравитации. Когда появляется протозвезда, то вокруг нее остается диск из газа и пыли, то есть протопланетный диск, из которого зародыш звезды забирает материю для роста и здесь же в будущем формируются планеты.

Но астрономы пока не понимают, как произошло, что "Чивито Дракулы" и "Гамбургер Гомеса" возникли вдали от близлежащих регионов появления новых звезд. Эта загадка еще ждет своего ответа.

Что касается "Чивито Дракулы", то астрономы обнаружили две нити из газа, которые выходят из "бутерброда" и ученые их сравнили с клыками знаменитого вампира. Астрономы считают, что "клыки" представляют собой рассеивающуюся оболочку молодой звезды. То есть это могут струи из плазмы, которые выпускают очень молодые звезды.

Авторы исследования говорят, что такие изолированные молодые звезды, хоть и встречаются очень редко, все же могут быть более распространенным явлением, чем предполагалось. Но каким образом произошел процесс их формирования? На этот вопрос еще нужно найти ответ.

Как уже писал Фокус, изучение странного объекта в Солнечной системе позволило ученым найти причину того, почему у этого камня имеются два кольца.