Бутерброд Дракули. Астрономи виявили дивний об'єкт у Чумацькому Шляху: що це (фото)

Космос наповнений не тільки зірками і галактиками, а й космічними закусками.

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Згідно з новим дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, астрономи виявили новий дивний об'єкт у нашій галактиці. Науковці дали йому назву "Чівіто Дракули" через його схожість із популярним уругвайським бутербродом із м'ясом, тобто чівіто. Що стосується Дракули, то в об'єкта є "ікла", тому і було дано таке незвичайне прізвисько. Що ж це насправді? Про це пише ScienceAlert.

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Насправді астрономи виявили новонароджену зірку, оточену протопланетним диском, що має незвичну форму. Як показує зображення "Чівіто Дракули", то диск справді виглядає як бутерброд, адже бачимо з ребра.

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Учені визначили, що світло новонародженої зірки прорізає протопланетний диск навпіл і тому він має таку незвичну форму. Дослідження показало, що молода зірка має температуру приблизно 7700 градусів Цельсія, а протопланетний диск має радіус приблизно 1650 астрономічних одиниць (це в 1650 разів більше за відстань від Землі до Сонця) і його маса становить приблизно 0,2 маси Сонця. "Чівіто Дракули" знаходиться на відстані приблизно 900 світлових років від нас.

"Чівіто Дракули". Світло новонародженої зірки прорізає протопланетний диск навпіл і тому він має таку незвичайну форму Фото: ScienceAlert

Це вже не перший подібний дивний об'єкт, який виявили астрономи. Майже 40 років тому в нашій галактиці виявили "Гамбургер Гомеса" і лише 2008 року вчені з'ясували, що це також новонароджена зірка, оточена протопланетним диском, розділеним на дві частини. Найцікавіше, що цей "бутерброд" знаходиться всього на 80 світлових років далі від Землі, ніж "Чівіто Дракули". Тобто за космічними мірками вони сусіди.

Обидва об'єкти являють собою дуже рідкісне явище, адже ці новонароджені зірки з'явилися не в тих місцях, які зазвичай називаються "зоряними яслами". Тобто вони виникли не в тому середовищі, де зазвичай формуються зірки. Найімовірніше перебувають у відносно порожньому просторі і поки що достеменно не зрозуміло, як саме вони виникли.

"Гамбургер Гомеса" Фото: NASA

Зірки починають своє життя як щільна грудка матерії в хмарі молекулярного газу, яка стискається під дією гравітації. Коли з'являється протозірка, то навколо неї лишається диск із газу та пилу, тобто протопланетний диск, з якого зародок зірки забирає матерію для росту і тут же в майбутньому формуються планети.

Але астрономи поки що не розуміють, як сталося, що "Чівіто Дракули" і "Гамбургер Гомеса" виникли далеко від прилеглих регіонів появи нових зірок. Ця загадка ще чекає своєї відповіді.

Що стосується "Чівіто Дракули", то астрономи виявили дві нитки з газу, які виходять з "бутерброда" і вчені їх порівняли з іклами знаменитого вампіра. Астрономи вважають, що "ікла" являють собою оболонку молодої зірки, що розсіюється. Тобто це можуть струмені з плазми, які випускають дуже молоді зірки.

Автори дослідження кажуть, що такі ізольовані молоді зірки, хоч і трапляються дуже рідко, все ж можуть бути більш поширеним явищем, ніж передбачалося. Але яким чином відбувся процес їхнього формування? На це питання ще потрібно знайти відповідь.

Як уже писав Фокус, вивчення дивного об'єкта в Сонячній системі дало змогу вченим знайти причину того, чому в цього каменю є два кільця .