Астрофізики розгадали багаторічну загадку "сірчаної аномалії" в космосі: результат дивує

Учені нарешті змогли розкрити секрет зниклої сірки в планетарних туманностях.

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Минулі дослідження показали, що планетарні туманності мають містити у своєму складі більше сірки, ніж є насправді. Дивна відсутність сірки призвела до того, що астрофізики назвали це явище "сірчаною аномалією". Але нове дослідження, опубліковане у виданні The Astrophysical Journal Letters, показує, що розгадка таємниці, над якою ламали голову вчені протягом кількох десятиліть, ховалася в усіх на виду, пише Popular Mechanics.

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Планетарні туманності (ПТ) не мають взагалі ніякого відношення до планет, і таку назву вони отримали завдяки своїй часто округлій формі, що надає їм схожість із планетами. ПТ являють собою хмари з газу і пилу, які були викинуті вмираючою зіркою, що перебуває на стадії перетворення на зірку білий карлик. Такі туманності за людськими мірками існують довго — приблизно 10 тисяч років. Але за космічними мірками — це дуже маленький термін, якщо порівнювати з віком зірок (це кілька мільярдів років), які створюють планетарні туманності.

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Хоча астрофізики знають багато про те, що з себе представляють ПТ, все ж їхній хімічний склад викликає багато запитань. Зокрема, 20 років тому дослідження показали, що ці хмари з газу і пилу повинні бути наповнені великою кількістю сірки, але спостереження показали, що сірки там дуже мало.

Це зникнення сірки було складно пояснити, адже вона мала б створюватися в тих самих кількостях, що й кисень, неон, аргон і хлор у зірках малої та середньої маси. Це і привело вчених до того, що вони назвали такий стан речей "сірчаною аномалією". Протягом наступних двох десятків років астрофізики намагалися вирішити цю загадку, але безуспішно.

Так виглядають найвідоміші планетарні туманності в нашій галактиці Фото: NASA

Автори нового дослідження використали дуже деталізовані дані спостережень за 130 планетарними туманностями в центрі нашої галактики, які були отримані за допомогою наземного телескопа VLT. Ці дані мали мінімальний фоновий шум, а тому вчені змогли детально проаналізувати спектральні особливості ПТ і розгадати давню загадку.

Вчені використовували аргон як основний індикатор металічності (тобто наявності важких хімічних елементів) ПТ, а не кисень. Саме аргон виявився більш підходящим під час пошуку відсутньої сірки.

Як виявилося, ніякої "сірчаної аномалії" взагалі не існує, і секрет зникнення сірки криється в тому, що минулі дані були поганої якості і не показували нормально емісійні лінії сірки в спектрах ПТ. Таким чином нове дослідження показує, що ніякої загадки не було.

За словами вчених, вони спростували минулі теорії про те, що "сірчана аномалія" виникає через недооцінку більш високих стадій іонізації сірки в планетарних туманностях.

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