Нитки перлів у космосі. Телескоп Хаббл виявив "хвости" 12 галактик, що змішуються (фото)

Величезні зоряні скупчення, наповнені гігантськими яскравими зірками, формуються серед уламків галактик, які взаємодіють.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, космічний телескоп Габбл виявив "хвости" 12 галактик, що взаємодіють, і астрономи дізналися, що вони наповнені молодими зоряними скупченнями. Вчені назвали це явище космічними нитками перлів, пише Space.

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Коли відбувається взаємодія спіральних галактик, коли вони або стикаються одна з одною, або ж перебувають дуже близько, то спіральні рукави галактик розпадаються. Гравітація галактик, що взаємодіють, витягує спіральні рукави назовні й утворюються "хвости", які можуть мати довжину в десятки тисяч світлових років.

Спіральні рукави наповнені газом і пилом і коли вони витягуються, утворюючи "хвости", то газ і пил змішуються, що призводить до сплеску утворення нових зірок. Тобто саме ці "хвости" стають найактивнішими регіонами формування зірок у галактиці.

Астрономи використали зображення 12 взаємодіючих галактик у різних взаємодіючих системах, які зробив телескоп Габбл, і виявили 425 молодих масивних зоряних скупчень, що розташовані в "хвостах" галактик. Як показало дослідження, у кожному скупченні знаходиться приблизно 1 млн молодих яскравих блакитних зірок, які випромінюють багато ультрафіолетового світла.

Приклад однієї з галактик із хвостом, яку зафіксував космічний телескоп Габбл. Це галактика AM 1054-325, яка розташована на відстані 173 млн світлових років від нас Фото: NASA

З огляду на те, що ці скупчення мають у своїх спектрах сильні емісійні лінії, які виникають унаслідок іонізації газоподібного водню потоком ультрафіолетового випромінювання, науковці змогли обчислити вік зоряних скупчень. Виявилося, що їм менше 10 млн років.

За словами вчених, за допомогою своїх "хвостів" галактики створюють нові покоління зірок, які якби не взаємодія між галактиками, взагалі могли б не існувати.

Виявлені зоряні скупчення мають дуже велику масу порівняно з молодими зоряними скупченнями в нашій галактиці та більше схожі на давні й компактні кульові зоряні скупчення, виявлені в гало Чумацького Шляху.

Як уже писав Фокус, чорна діра в центрі нашої галактики перетворює простір-час на м'яч для регбі, як з'ясували вчені. Чорна діра Стрілець А* обертається так швидко, що надає простору-часу овальної форми.

Також Фокус писав про те, що знайдено причину появи кілець навколо дивного об'єкта в Сонячній системі. Вчені вважають, що два кільця у найбільшого кентавра існують завдяки невидимому супутнику.

Нагадуємо, що вчені представили нову теорію, яка пояснює швидке розширення Всесвіту. Згідно з теорією, темна енергія не відіграє в цьому процесі жодної ролі, як уже писав Фокус.