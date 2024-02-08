Темна енергія. Всесвіт розширюється тому, що з'їдає маленьких "дітей": але це ще не все

Автори нової теорії припускають, що за розширення Всесвіту відповідає зовсім не загадкова темна енергія.

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У виданні Journal of Cosmology and Astroparticle Physics вчені представили результати свого теоретичного дослідження, яке передбачає, що причиною розширення Всесвіту є не вплив темної енергії. Згідно з цією теорією, Всесвіт розширюється через те, що стикається і поглинає маленькі молоді паралельні Всесвіти. Але найцікавіше, що автори припускають, що на самому початку історії космосу наш Всесвіт також "з'їли", пише Live Science.

Темна енергія

Зараз багато вчених вважають, що за прискорене розширення Всесвіту відповідає невидима темна енергія, природа якої залишається загадкою. Але не всі вчені згодні з цим твердженням і шукають альтернативні сценарії розвитку подій.

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За словами авторів дослідження, нинішня Стандартна космологічна модель, яка описує еволюцію Всесвіту, не може повністю пояснити процес розширення Всесвіту, швидкість якого постійно збільшується.

На основі вивчення реліктового випромінювання, яке є залишковим світлом Великого вибуху, вчені з'ясували, що космос зазнає прискореного розширення. Але, щоб ці спостереження узгоджувалися зі Стандартною космологічною моделлю, має існувати загадкова темна енергія, яка й відповідає за розширення космосу. Але цю форму енергії досі не виявили.

Зараз багато вчених вважають, що за прискорене розширення Всесвіту відповідає невидима темна енергія, природа якої залишається загадкою. Але не всі вчені згодні з цим твердженням і шукають альтернативні сценарії розвитку подій Фото: New Atlas

Нова теорія розширення Всесвіту

Тож науковці припускають, що Всесвіт розширюється через те, що постійно стикається з маленькими паралельними Всесвітами, які тільки нещодавно з'явилися, тобто вони мають вік немовлят, і поглинає їх. Саме такий варіант розвитку подій краще відповідає даним спостережень, ніж провідна модель космології.

Існує багато гіпотез, які припускають існування паралельних Всесвітів, які взаємодіють з нашим Всесвітом, і ця ідея не нова. Але автори нового дослідження створили математичну модель для вивчення гіпотетичного впливу такої взаємодії на еволюцію нашого Всесвіту. Як показують розрахунки вчених, злиття з іншими Всесвітами має збільшити об'єм нашого Всесвіту, і саме це сприймається як розширення космосу космічними телескопами та іншими апаратами.

За словами вчених, за допомогою своєї теорії вони розрахували швидкість розширення Всесвіту, і вона точніше відповідає даним спостережень, ніж передбачає Стандартна космологічна модель.

Науковці припускають, що Всесвіт розширюється через те, що постійно стикається з маленькими паралельними Всесвітами, які лише нещодавно з'явилися, тобто вони мають вік немовлят, і поглинає їх... Фото: Live Science

Наш Всесвіт також "з'їли"

Також у своєму дослідженні вчені звернули увагу на проблему космологічної інфляції. Це процес надзвичайно швидкого розширення Всесвіту, який стався в перші секунди існування космосу після Великого вибуху. Це явище досі викликає суперечки серед фізиків.

Наприклад, вважається, що космологічна інфляція могла статися через гіпотетичну частинку інфлатон, з якої складалося інфлатонне поле. Яке і є причиною надзвичайно швидкого розширення Всесвіту одразу після народження.

Також у своєму дослідженні вчені звернули увагу на проблему космологічної інфляції. Це процес надзвичайно швидкого розширення Всесвіту, який стався в перші секунди існування космосу після Великого вибуху. Це явище досі викликає суперечки серед фізиків Фото: space.com

Автори нового дослідження вважають, що це сталося, якщо брати за основу їхню теорію, внаслідок того, що наш молодий Всесвіт поглинув більший Всесвіт. Тобто стався той самий процес, який, згідно з теорією, зараз відповідає за розширення космосу. Вчені вважають, що інфлатонне поле не потрібне для космологічної інфляції.

Вчені припускають, що після того, як наш Всесвіт "з'їв" інший Всесвіт, перший почав збільшуватися і також почав поглинати такі ж молоді Всесвіти.

Підтвердити обидві теорії можуть тільки дані нових спостережень за космосом. Вчені сподіваються, що спостереження космічних телескопів Вебб і Евклід допоможуть визначити, яка модель еволюції Всесвіту є правильною.

Про космічний телескоп Евклід, який вирушив у космос торік, Фокус уже докладно писав.

Також Фокус писав про те, що секрет умов раннього Всесвіту розгадано. Вчені вивчили галактику, в якій деякі зірки утворилися 13 млрд років тому, тобто через приблизно 800 млн років після народження Всесвіту.