Місія "Темний Всесвіт". Новий телескоп Евклід зробив перші знімки космосу (фото)

Телескоп Європейського космічного агентства (ЄКА) розпочав роботу, щоб розгадати головні таємниці Всесвіту.

Related video

ЄКА представило перші знімки астрономічних об'єктів, зроблені космічним телескопом Евклід, який вирушив вивчати темну матерію і темну енергію в нашому Всесвіті влітку цього року, пише BBC.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наступні 6 років телескоп Евклід, названий на честь давньогрецького математика, вивчатиме, як темна матерія і темна енергія перетворили наш Всесвіт на те, що ми бачимо зараз. Вважається, що вони становлять 95% складу всього Всесвіту. За відведений йому час, космічний телескоп має створити найбільшу 3D-карту космосу з усіх існуючих.

За словами вчених з ЄКА, ні темну матерію, ні темну енергію неможливо виявити безпосередньо, але є деякі ознаки їхнього існування, які може побачити новий телескоп. Зокрема, він спостерігатиме за формою і рухом мільярдів галактик, розташованих на відстані понад 10 млрд світлових років від нас.

Одними з найбільших загадок сучасної астрофізики залишаються темна матерія і темна енергія. Про присутність першої вчені знають завдяки її гравітаційному впливу на видиму матерію, водночас темна матерія найімовірніше складається з частинок, які ще належить виявити. Якби не було темної матерії, то галактики не змогли б існувати, як єдине ціле, вважають вчені.

Що стосується темної енергії, то вона також невидима, але це сила, яка протистоїть гравітації, і віддаляє галактики одна від одної з величезною швидкістю. Тобто ця сила стоїть за розширенням Всесвіту.

Тепер же телескоп Евклід, вартістю 1,4 млрд доларів, надіслав перші наукові зображення різних астрономічних об'єктів. За слова мучених з ЄКА телескоп перевершив усі їхні очікування, бо раніше таких деталізованих зображень зробити не вдавалося.

Перші фотографії космічного телескопа Евклід

Галактика IC 342

Галактика IC 342 Фото: ESA

Телескоп Евклід зробив зображення спіральної галактики IC 342, яку часто називають прихованою галактикою, бо вона розташована за диском Чумацького Шляху і зазвичай її приховують темний пил і яскраві зірки.

Туманність Кінська Голова

Туманність Кінська Голова Фото: ESA

Також Евклід зробив знімок туманності Кінська Голова, яка являє собою величезну хмару з газу і пилу, де народжуються нові зірки. Туманність розташована на відстані 1500 світлових років від нас. Хоча багато телескопів робили знімки цієї туманності, такої деталізації їм не вдавалося досягти.

Скупчення Персея

Скупчення Персея Фото: ESA

Однією з наймасивніших структур у Всесвіті є скупчення Персея, розташоване на відстані 240 млн світлових років від нас. На цьому зображенні показано приблизно 1000 галактик і ще кілька тисяч знаходяться за ними.

NGC 6397

Кульове зоряне скупчення NGC 6397 Фото: ESA

Кульове зоряне скупчення NGC 6397 розташоване на відстані 7800 світлових років від Землі. Це одне з двох найближчих до нас кульових скупчень. Сюди входять дуже старі зірки, вік яких можна порівняти з віком усього Всесвіту. У таких скупченнях знаходяться тисячі і навіть мільйони зірок, пов'язані гравітацією. Дослідження кульових скупчень може дати багато інформації про історію Чумацького Шляху, а також про розподіл темної матерії.

NGC 6822

Галактика NGC 6822 Фото: ESA

Також Евклід зробив знімок галактики NGC 6822, яка є яскравим прикладом карликової неправильної галактики. Розташований за 1,6 млн світлових років від нас об'єкт являє собою одну з найближчих до нас галактик. NGC 6822 не має певної форми і вважається, що багато галактик у ранньому Всесвіті були саме такими.

За словами вчених з ЄКА, тільки спостереження за величезною кількістю галактик допоможе виявити тонкі сигнали існування темної матерії і темної енергії.

Як уже писав Фокус, за допомогою космічного телескопа Вебб, астрономи вперше виявили вуглекислий газ на об'єкті між Юпітером і Нептуном.