"Намалював" картину в космосі. Телескоп для вивчення "темного Всесвіту" пережив збій у роботі (фото)

Новий космічний телескоп Евклід все ж зміг відновити свою працездатність, хоча місія перебувала під загрозою зриву.

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Відправлений у космос у липні цього року телескоп Евклід Європейського космічного агентства (ЄКА) нещодавно зіткнувся зі збоєм у роботі системи навігації. Ця проблема поставила під загрозу працездатність нової обсерваторії. Але вченим вдалося виправити проблему і тепер телескоп готується до початку повноцінної наукової діяльності з дослідження темної матерії і темної енергії. Коли виникла проблема з навігацією, то головний навігаційний прилад створив дуже незвичайне зображення космосу, пише Gizmodo.

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Наразі космічний телескоп Евклід, що призначений для вивчення темної матерії та темної енергії (перша становить 85% усієї матерії у Всесвіті, а друга відповідає за прискорене розширення космосу) перебуває на відстані в 1,5 млн км від Землі. Попереду на нього чекає 6 років наукових досліджень, які, як сподіваються вчені, нададуть більше даних про природу "темного Всесвіту".

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Перш ніж розпочати повноцінну наукову діяльність, телескоп Евклід має провести налаштування всіх приладів і тільки після цього в листопаді розпочати роботу. Для початку роботи телескопу за допомогою приладу точного наведення потрібно знайти потрібні зірки, які підтримуватимуть його правильну орієнтацію в космосі.

Космчійскій телескоп Евклід Фото: ESA

Попри важкий початок своєї шестирічної місії, космічний телескоп "Евклід" завершує етап введення в експлуатацію на високому рівні після того, як нарешті знову зміг знайти свої опорні зірки. Це своєрідні "дороговказні зірки", за допомогою яких телескоп точно визначатиме ті чи інші ділянки Всесвіту.

Але під час налаштування приладу точного наведення стався серйозний збій у програмному забезпеченні. За словами вчених з ЄКА, ця проблема виникала через вплив випромінювання, що виникає внаслідок спалахів на Сонці. Через це прилад навігації телескопа отримував помилкові сигнали, які перевершували кількість реальних зірок, і прилад Евкліда не міг визначити зірки, необхідні для його навігації.

Яскравим прикладом збою в роботі важливого приладу стало зображення, яке зробив Евклід під час пошуку "дороговказних зірок". Прилад не міг зафіксуватися на одній зірці, а тому з'явилися такі смуги, які являють собою зоряні сліди. Тож виходила доволі незвична "космічна картина".

Яскравим прикладом збою в роботі важливого приладу стало зображення, яке зробив Евклід під час пошуку "дороговказних зірок". Прилад не міг зафіксуватися на одній зірці, а тому з'явилися такі смуги, які являють собою зоряні сліди. Тож виходила доволі незвична "космічна картина" Фото: ESA

Але вчені з ЄКА дистанційно внесли зміни в програмне забезпечення обсерваторії, що дало змогу вирішити небезпечну проблему. Тепер же залишилося протестувати інші прилади і вже наприкінці листопада Евклід приступить до повноцінних спостережень. У ЄКА вважають, що дані цієї обсерваторії можуть зробити революцію в розумінні темної матерії і темної енергії.

Фокус уже писав про проблему, яка виникла на Міжнародній космічній станції. Через те, що сталася аварія в російському сегменті МКС, NASA вирішило скасувати вихід астронавтів у відкритий космос.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили джерело загадкових радіосигналів з глибокого космосу. Нове дослідження припускає, що вони виникають через "землетруси" на особливому типі нейтронних зірок.