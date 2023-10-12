Аварія на МКС. NASA скасувало вихід астронавтів у відкритий космос: що відомо

Астронавти мали провести технічне обслуговування Міжнародної космічної станції, але їхній вихід у відкритий космос скасували через проблеми в російському сегменті МКС.

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На четвер, 12 жовтня, був запланований вихід у відкритий космос астронавтів Лорал О'Хара (NASA) і Андреаса Могенсена (Європейське космічне агентство). Вони мали провести технічне обслуговування МКС, а також провести деякі експерименти в космосі. Але NASA скасувало вихід у відкритий космос через витік охолоджувальної рідини з російського модуля "Наука", який стався раніше цього тижня, пише Space.

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Двоє астронавтів повинні були крім невеликого технічного обслуговування МКС зібрати зразки мікроорганізмів, розташованих у спеціальному резервуарі, прикріпленому до станції. Дослідження спрямовані на те, щоб перевірити виживання мікроорганізмів в умовах космосу. Також планувалися й інші експерименти у відкритому космосі.

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Також через скасування цього виходу у відкритий космос було перенесено і ще одну подібну подію, яка мала відбутися 20 жовтня. Вдруге в історії у відкритий космос вийдуть дві жінки-астронавтки — Лорал О'Хара та Жасмін Могбелі.

Астронавти мали провести технічне обслуговування Міжнародної космічної станції, але їхній вихід у відкритий космос скасували через проблеми в російському сегменті МКС Фото: NASA

Фокус уже писав про те, що 9 жовтня камери спостереження NASA зафіксували витік охолоджувальної рідини з російського модуля "Наука", який почав свою роботу 2 роки тому. Витік стався в резервній системі охолодження модуля, якій уже 13 років. Спочатку вона була встановлена на іншому російському модулі, а потім у квітні цього року російські астронавти перемістили її на "Науку".

Поки триває розслідування причин витоку охолоджувача, як заявили в NASA, поки що виходи у відритий космос не відбуватимуться, хоча можуть бути ухвалені й інші рішення.

У NASA повідомили, що наразі витік припинився, але чому він стався, поки невідомо. У "Роскосмосі" заявили, що два російські астронавти мають вийти у відкритий космос і зібрати дані про стан охолоджувальної системи, щоб інженери на Землі змогли з'ясувати причину аварії.

У російському космічному агентстві заявили також, що цей інцидент не вплинув на роботу МКС і ніяк не позначився на екіпажі станції. Уже втретє за майже рік відбувається подібна аварія з російським обладнанням на МКС.

Як уже писав Фокус, спочатку це сталося наприкінці минулого року на космічному кораблі "Союз", а потім у лютому 2023 року — на космічному вантажному кораблі "Прогрес". У "Роскосмосі" тоді заявили, що причиною аварії стало потрапляння метеоритів.

Також Фокус писав про те, що NASA відправляє космічний апарат до найдорожчого астероїда в Сонячній системі під назвою Психея. Ця місія важлива відразу з кількох причин.