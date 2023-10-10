Ніколи такого не було і ось знову. На російському модулі МКС сталася аварія: що сталося (відео)

Менш ніж за рік у росіян у космосі стався вже третій витік охолоджувальної рідини.

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У понеділок, 9 жовтня, на російському модулі "Наука" (один із сегментів Міжнародної космічної станції (МКС) сталася серйозна аварія. Стало відомо про витік охолоджувальної рідини в резервній системі охолодження, яка використовується для підтримання нормальної температури на борту російського модуля. У "Роскосмосі" заявили, що загрози для життя екіпажу станції і для роботи самої МКС немає. Триває розслідування ситуації, що сталася, пише ScienceAlert.

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Третя однакова аварія

Менш ніж за рік у росіян у космосі стався вже третій витік охолоджувальної рідини, щоправда дві попередні аварії сталися на космічних кораблях РФ. Про те, що в космос відлітає охолоджувальна рідина із зовнішньої охолоджувальної системи модуля "Наука", яка є резервною, стало відомо представникам NASA ввечері в понеділок, 9 жовтня. Американці попросили своїх астронавтів перевірити, що відбувається на МКС, і астронавт NASA Жасмін Могбелі підтвердила, що російський модуль дійсно тече.

Пізніше з'явилося повідомлення "Роскосмосу", в якому також було зазначено, що має місце витік, але з огляду на те, що це резервна система охолодження, на борту модуля підтримується нормальна температура. Російське космічне агентство повідомило, що загрози для життя астронавтом немає, і ця аварія не вплинула на роботу станції.

У понеділок, 9 жовтня, на російському модулі "Наука" (один із сегментів Міжнародної космічної станції (МКС) сталася серйозна аварія Фото: NASA

Цю інформацію також офіційно підтвердили в NASA. Американці повідомили, що основна система охолодження модуля "Наука" працює у штатному режимі.

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Проблеми Росії в космосі

Подібні витоки охолоджувальної рідини вже відбувалися на двох космічних кораблях РФ. У грудні минулого року, як уже писав Фокус, на російському космічному кораблі "Союз МС-22", який був приєднаний до МКС, сталася подібна аварія. Тоді рідина відлітала в космос протягом кількох годин. Причиною пошкодження системи охолодження було названо потрапляння крихітного метеорита.

Через цю аварію на МКС до вересня цього року довелося перебувати двом астронавтам з РФ й одному зі США. Річ у тім, що постраждалий космічний корабель "Союз МС-22" росіянам довелося повертати на Землю без екіпажу, і наприкінці березня, як уже писав Фокус, він упав у Казахстані.

Щоб три астронавти змогли повернутися на Землю, "Роскосмос" у лютому відправив інший космічний корабель на МКС — "Союз МС-23". На щастя для астронавтів він успішно виконав завдання з їхнього повернення на Землю.

Ще один витік охолоджувальної рідини стався на російському вантажному космічному кораблі "Прогрес МС-21" у лютому цього року. Росіяни заявили, що сталася розгерметизація в системі охолодження космічного корабля і того ж місяця його спустили з орбіти і затопили у водах Тихого океану, як уже писав Фокус.

Це — не збіг, це — систематична послідовність

Експерти вважають, що однотипність аварій на російських космічних кораблях, а тепер уже й на модулі МКС, найімовірніше, не пов'язана із зовнішніми факторами, такими, як потрапляння метеоритів. Наприклад, космічний аналітик Джонатан Макдауелл припускає, що існування аварій у трьох різних системах охолодження — це не збіг, а систематична послідовність. Експерт вважає, що, найімовірніше, всьому виною початкове неякісне виробництво систем.

За словами Макдавелла, чергова аварія лише підкреслює факт зниження надійності російського космічного обладнання. У контексті катастрофи з посадковим апаратом "Луна-25", який у серпні розбився на Місяці, як уже писав Фокус, ситуація з російською космічною програмою виглядає не дуже добре, вважає експерт.

МКС залишається одним із небагатьох напрямків співпраці між Росією і США, яке збереглося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але сама орбітальна станція, яка вперше прийняла астронавтів 23 роки тому вже застаріла, а тому NASA планує вивести її з експлуатації вже через 7 років. Але, як уже писав Фокус, створити заміну орбітальному аванпосту не так просто.