Новый скафандр для астронавтов NASA прошел испытание в невесомости (видео)

Конструкция скафандра компании Collins Aerospace доказала, что астронавты могут легко передвигаться в нем в условиях невесомости.

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Американская компания Collins Aerospace представила новый скафандр, предназначенный для выходов астронавтов в открытый космос за пределы Международной космической станции (МКС). Были проведены испытания в условиях невесомости, которые показали, что в этих скафандрах астронавты смогут легко перемещаться в открытом космосе, пишет The Verge.

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Компания Collins Aerospace, с которой NASA заключило контракт на создание новых скафандров для астронавтов МКС, провела успешные испытания своего космического костюма в условиях невесомости. Это испытание позволит инженерам улучшить дизайн скафандра, который будут использовать астронавты NASA на МКС.

Конструкция скафандра компании Collins Aerospace доказала, что астронавты могут легко передвигаться в нем в условиях невесомости Фото: space.com

По слова представителей Collins Aerospace испытания показали, что скафандр обеспечивает нужный диапазон движений астронавтов, ведь имеет гибкую конструкцию и представляет собой важную веху в развитии космических костюмов.

Испытания нового скафандра проходили на борту самолета, который выполнял маневры, схожие с движением на "американских горках". Самолет достигает определенной высоты, а затем резко снижается и в это время можно ощутить невесомость. Всего было выполнено 40 таких маневров для проверки работоспособности скафандра. Кратковременная невесомость позволила испытателям гибкость и надежность конструкции скафандра.

Скафандр обеспечивает нужный диапазон движений астронавтов, ведь имеет гибкую конструкцию и представляет собой важную веху в развитии космических костюмов Фото: space.com

Согласно заявлению Collins Aerospace, новый скафандр для астронавтов на МКС легче, чем существующие аналоги, и позволяет чувствовать в нем себя более комфортно, ведь астронавты могут выполнять больше разнообразных движений.

Сейчас астронавты NASA для выхода в открытии космос используют улучшенную версию скафандров, созданных еще в 70-х годах прошлого века. После 15 лет попыток создать новый космический костюм NASA решило привлечь к этому частные компании. Одной из них была Collins Aerospace.

Представители компании заявили, что новый скафандр имеет меньший объем и его можно модифицировать для разных типов телосложения астронавтов. Это важно, ведь старые скафандры были рассчитаны только на то, что их будут носить мужчины определенной комплекции.

Перед тем как будет представлена окончательная версия нового скафандра, Collins Aerospace проведет его испытание в вакуумной камере, а затем в специальном учебном бассейне NASA, где тренируются астронавты.

Также известно, что американская компания летом прошлого года также получила заказ от NASA на создание скафандра для астронавтов, которые будут летать на Луну. В компании заявили, что собираются модернизировать представленный скафандр для МКС, чтобы его можно было использовать в условиях Луны.

Как уже писал Фокус, американская компания Axiom Space недавно представила улучшенную версию своих скафандров, которые она создает по заказу NASA, предназначенных для астронавтов на Луне. Предполагается, что именно в этих космических костюмах в 2026 году на спутник Земли высадятся первые в 21 веке американские астронавты.