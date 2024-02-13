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Технологии и наука

Идеальное предложение: сколько нужно потратить на кольцо, чтобы услышать заветное "да"

предложение, предложение руки и сердца
Фото: Shutterstock | Математик назвал формулу идеального предложения руки и сердца

Математик раскрыл формулу идеального предложения, чтобы в самый романтический день в году люди смогли задать тот самый вопрос и услышать утвердительный ответ.

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День святого Валентина неумолимо приближается и даже ученые настроились на романтический лад: в прошлом году ученый рассказал, как математика может помочь в поисках любви, а в этом году исследователи пошли дальше — вывели формулу идеального предложения руки и сердца, чтобы непременно услышать заветное "да", пишет Daily Mail.

Статистика свидетельствует о том, что многие люди выбирают День святого Валентина в качестве того самого дня, чтобы задать "главный вопрос". В большинстве случаев люди выбирают отправиться в ресторан, однако учитывая рост стоимость ужина, многие могут задуматься над тем, чтобы приготовить романтический ужин дома.

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В преддверии Дня всех влюбленных математик из Оксфордского университета, доктор Том Кроуфорд раскрыл формулу идеального предложения руки и сердца, которая существенно повышает шансы на успех. По мнению ученого, если следовать его сценарию, вы непременно получите наивысшие шансы на успех.

математика формула идеального предложения Fullscreen
Формула идеального предложения от математика
Фото: Asda

Формула математика основана на опросе Asda, в котором приняли участие 2000 человек. В ходе исследования ученый рассчитал "оценку предложения" (S) из 100 баллов, где 100 — максимальное значение, приближенное к "да". В основе успеха лежат четыре ключевых фактора, в том числе:

  • М — время трапезы;
  • Т — время предложения;
  • P — объем планирования;
  • С — стоимость обручального кольца.

Также есть и пятая бонусная переменная В — она оценивается от -50 до 20 баллов в зависимости от ряда событий, которые могут произойти во время самого романтического ужина. Опросив реципиентов доктор Кроуфорд наметил сценарий идеального романтического ужина и предложения, которые повысят шансы на успех:

  • трапезу стоит начать в 20:06;
  • само предложение стоит делать после основного блюда, но не во время десерта;
  • время планирования предложения должно составлять около 68 дней;
  • стоимость обручального кольца должна составлять 2,5 месячной зарплаты.

Кроме того, есть несколько дополнительных факторов, которые существенно поднимут шансы на успех:

  • +8 баллов — душевная речь, произнесенная во время предложения;
  • +7 баллов — романтическая обстановка с декоративным освещением и цветами;
  • +5 баллов — хороший саундтрек.

Также математик назвал несколько факторов, которые могут испортить впечатление и снизить шансы на успех, а именно:

  • -20 баллов — проверка своего телефона во время ужина;
  • -14 баллов — работа телевизора в фоновом режиме;
  • -10 баллов — сгоревший ужин;
  • -6 баллов — наличие детей в доме.

Доктор Кроуфорд уверен, что следуя этих нехитрым подсказкам, можно спланировать идеальное предложение руки и сердца и гарантированно услышать в ответ "да".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, о чем свидетельствует зрительный контакт.