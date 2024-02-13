Идеальное предложение: сколько нужно потратить на кольцо, чтобы услышать заветное "да"
Математик раскрыл формулу идеального предложения, чтобы в самый романтический день в году люди смогли задать тот самый вопрос и услышать утвердительный ответ.
День святого Валентина неумолимо приближается и даже ученые настроились на романтический лад: в прошлом году ученый рассказал, как математика может помочь в поисках любви, а в этом году исследователи пошли дальше — вывели формулу идеального предложения руки и сердца, чтобы непременно услышать заветное "да", пишет Daily Mail.
Статистика свидетельствует о том, что многие люди выбирают День святого Валентина в качестве того самого дня, чтобы задать "главный вопрос". В большинстве случаев люди выбирают отправиться в ресторан, однако учитывая рост стоимость ужина, многие могут задуматься над тем, чтобы приготовить романтический ужин дома.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
В преддверии Дня всех влюбленных математик из Оксфордского университета, доктор Том Кроуфорд раскрыл формулу идеального предложения руки и сердца, которая существенно повышает шансы на успех. По мнению ученого, если следовать его сценарию, вы непременно получите наивысшие шансы на успех.
Формула математика основана на опросе Asda, в котором приняли участие 2000 человек. В ходе исследования ученый рассчитал "оценку предложения" (S) из 100 баллов, где 100 — максимальное значение, приближенное к "да". В основе успеха лежат четыре ключевых фактора, в том числе:
- М — время трапезы;
- Т — время предложения;
- P — объем планирования;
- С — стоимость обручального кольца.
Также есть и пятая бонусная переменная В — она оценивается от -50 до 20 баллов в зависимости от ряда событий, которые могут произойти во время самого романтического ужина. Опросив реципиентов доктор Кроуфорд наметил сценарий идеального романтического ужина и предложения, которые повысят шансы на успех:
- трапезу стоит начать в 20:06;
- само предложение стоит делать после основного блюда, но не во время десерта;
- время планирования предложения должно составлять около 68 дней;
- стоимость обручального кольца должна составлять 2,5 месячной зарплаты.
Кроме того, есть несколько дополнительных факторов, которые существенно поднимут шансы на успех:
- +8 баллов — душевная речь, произнесенная во время предложения;
- +7 баллов — романтическая обстановка с декоративным освещением и цветами;
- +5 баллов — хороший саундтрек.
Также математик назвал несколько факторов, которые могут испортить впечатление и снизить шансы на успех, а именно:
- -20 баллов — проверка своего телефона во время ужина;
- -14 баллов — работа телевизора в фоновом режиме;
- -10 баллов — сгоревший ужин;
- -6 баллов — наличие детей в доме.
Доктор Кроуфорд уверен, что следуя этих нехитрым подсказкам, можно спланировать идеальное предложение руки и сердца и гарантированно услышать в ответ "да".
Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, о чем свидетельствует зрительный контакт.