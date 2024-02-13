Люди созданы из звездной пыли: человека не существовало бы без мощных космических взрывов

Авторы исследования считают, что жизнь на Земле не могла бы эволюционировать без взрывов килоновых.

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Существует популярное утверждение, что люди созданы из звездной пыли. На самом деле это правда. Ведь мы состоим не только из воды, но и из других химических элементов, таких как углерод, которые создаются в недрах звезд. Но есть и более редкие элементы, такие как йод и бром, которые входят в состав нашего организма. Но их создают не обычные звезды, они появляются в результате столкновений нейтронных звезд и последующих взрывов килоновых. Учитывая этот факт, возникает вопрос: могли бы люди существовать без мощных космических взрывов? Об этом пишет Universe Today.

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Организм человека состоит из многих химических элементов, серди которых есть йод. Он является частью гормональной системы щитовидной железы и различных физиологических функций, которые отвечают за рост, развитие, регулирование температуры тела и частоты сердечных сокращений. Также в организме человека есть бром, который отвечает за развитие тканей и их структурную целостность.

Оба химических элемента создают в двойных системах, где две нейтронные звезды вращаются вокруг друг друга, но теряют энергию из-за излучения гравитационных волн. По мере того как система теряет энергию, нейтронные звезды сближаются, что приводит к их столкновению и происходит взрыв килоновой. Так и появляются йод и бром.

По мере того как система теряет энергию, нейтронные звезды сближаются, что приводит к их столкновению и происходит взрыв килоновой Фото: Guardian

Что касается нейтронных звезд, то они появляются, когда у массивных звезд нет возможности дальше поддерживать термоядерный синтез в своих недрах, они начинают умирать и их ядро сжимается под действием сильной гравитации. В это время давление и температура в ядре звезды сильно возрастают, что приводит к превращению таких субатомных частиц, как протоны и электроны, в нейтроны.

У одних звезд сжатие ядра останавливается, когда его масса становится в 1-2 раза больше массы Солнца. Таким образом появляется нейтронная звезда, которая имеет диаметр примерно 20 км, но невероятно высокую плотность. У других звезд, которые имеют изначально большую массу процесс сжатия ядра продолжается, пока ядро не превратится в черную дыру звездной массы.

У одних звезд сжатие ядра останавливается, когда его масса становится в 1-2 раза больше массы Солнца. Таким образом появляется нейтронная звезда, которая имеет диаметр примерно 20 км, но невероятно высокую плотность Фото: ESO

Но вернемся обратно к столкновению нейтронных звезд, в результате которых возникаю взрывы килоновых. Если бы рядом с Землей произошел такой взрыв, то наша планета точно не была бы пригодной для жизни. Но химические элементы, которые возникают во время этого события являются ключевыми для существования человека. Об этом написали авторы недавнего исследования, размещенного на сервере препринтов arXiv, которые указали на важность вышеуказанных химических элементов для физиологии человека.

Хотя важность йода и брома для человека нельзя отрицать, доказательства их происхождения получить немного сложнее. Согласно исследованию, все указывает на то, что необходимые для существования человека химические элементы были созданы именно взрывами килоновых. Исходя из этого, без мощных космических взрывов жизнь на Земле никогда бы не развивалась так, как без них. И, возможно, человек был бы совсем другим, а может нас вообще бы не существовало.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили странный объект в Млечном Пути по форме напоминающий бутерброд с "клыками". Поэтому ему дали прозвище "Чивито Дракулы".

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на Марсе места, где в прошлом процветала жизнь.