Открыты 5 новых видов гадюк: ученые различают их по длине и форме ресниц (фото)

Исследователи рассказали об открытии пяти новых видов змей в Колумбии и Эквадоре, которые ранее считались всего лишь одним видом.

Related video

Ресничная гадюка — само по себе звучит круто. Эти удивительные змеи отличаются выдающимися колючими чешуйками над глазами, что придает им характерный вид. Ранее ученые полагали, что все ресничные гадюки относятся к одному виду, однако после десятилетних исследований пришли к мнению, что заблуждались все это время, пишет IFLScience.

Теперь исследователи пришли к выводу, что на самом деле в мире существует, как минимум, 5 отдельных видов гадюк с ресничками. Поводом для нового исследования ученых послужило не самое приятное событие — представитель одного из новых видов укусил ученого Лукаса Бустаманте.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время исследования ученые изучили различные виды змей и пришли к выводу, что эти виды гадюк можно отличить по длине и стилю "ресниц". В общей сложности команда потратила 10 лет на изучение музейных образцов, записей местности и данных ДНК, касающихся отдельных экземпляров, обитающих в отдаленных лесах и джунглях Колумбии и Эквадора.

Черно-желтая морфа гадюки Хусейна Фото: Alejandro Arteaga

Результаты многолетней работы ученых свидетельствуют о том, что в мире существует, по меньшей мере, пять отдельных видов гадюк с ресницами:

гадюка Шаха (B. Rasikusumorum);

гадюка Клеббы (B. Klebbai);

гадюка Хварга (B. Khwargi);

гадюка Рахима (Bothriechis rahimi);

гадюка Хуссейна (B. Hussaini).

Все эти пять видов считаются полихроматическими — простыми словами они представлены в ослепительном разнообразии цветов, что позволяет им сливаться с окружающей средой. По словам ведущего автора исследования Алехандро Артеги, они с командой обнаружили, что даже внутри одного вида можно встретить бирюзовую, золотую и даже призрачную гадюку. Предполагается, что в мире попросту не существует двух одинаковых гадюк с ресницами.

Кофейная морфа гадюки Клеббы Фото: Elson Meneses

Несмотря на то, что эти пять видов были лишь недавно открыты учеными, команда считает, что они уже нуждаются в защите. Результаты исследования свидетельствуют о том, что четыре из пяти новых видов сегодня находятся под угрозой исчезновения. В дальнейшем исследователи планируют продолжить исследования, чтобы подробно изучить яд ресничных гадюк, а также привлечь внимание к необходимости сохранить эти виды.

Ранее Фокус писал о том, как паукам-крабам удается маскироваться: движутся боком, а выглядят как цветы и птичий помет.