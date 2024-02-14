Движутся боком, а выглядят как цветы и птичий помет: как паукам-крабам удается маскироваться

Крабовые пауки считаются одними из самых удивительных животных в мире — они способны менять цвет с белого на желтый, чтобы спрятаться в цветах.

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На Земле живут миллиарды различных животных и некоторые из них настолько удивительны, что ученые не перестают удивляться. Например, пауки-крабы, которые вовсе не являются гибридами крабов и пауков, но в них есть нечто необычное, что заинтересовало исследователей, пишет IFLScience.

Крабовые пауки принадлежат к семейству Thomisidae, которое насчитывает около 2100 различных видов. Представители этих видов встречаются по всему земному шару, например, только в США встречается 125 различных видов. Несмотря на то, что этот вид не является гибридом паука и краба, нечто общее с последними у них все же есть — они также двигаются боком. Причем их передние две пары ног длиннее задних.

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По словам исследователей, одним из наиболее интересных видов пауков-крабов является паук-цветочный краб (Misumena vatia), которого также прозвали "белым пауком смерти". Представителей этого вида можно встретить с мая по август, как правило, эти пауки не плетут паутину, а устраивают засаду на верхушках цветов. Хищники выжидают момент, когда пчелы или мотыльки приблизятся к цветку для кормления, а затем наносят удар.

Но самым удивительным является не это: в предыдущих исследованиях ученые обнаружили, что самки этого вида могут менять цвет с белого на желтый и наоборот, чтобы маскироваться под цветы. Отметим, что самцы, как правило, меньшего размера чем самки и не способны менять цвет.

Исследователи отмечают, что пауки полагаются на скорость, силу и яд, чтобы поймать свою добычу, причем их жертвой также может стать насекомое, чьи размеры в разы превышают размеры самого паука. На челюстях пауков-крабов отсутствуют зубы, которые встречаются у других видов, однако вместо этого они используют свои пищеварительные соки, помогающие разжижать добычу и высасывать ее внутренности.

Этот вид не только выглядит как птичий помет, но и пахнет соответственно Фото: Shutterstock

Еще одним не менее удивительным видом пауков-крабов является птичий навозный паук (Phrynarachne ceylonica), который способен маскироваться под птичий помет. Любопытно, что представители этого вида настолько развили навыки маскировки, что в какой-то момент могут не только выглядеть как птичий помет, но и пахнуть как он.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что одни из самых больших пауков в мире крайне застенчивы.