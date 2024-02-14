Відкрито 5 нових видів гадюк: учені розрізняють їх за довжиною і формою вій (фото)

Дослідники розповіли про відкриття п'яти нових видів змій у Колумбії та Еквадорі, які раніше вважалися лише одним видом.

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Війчаста гадюка — саме по собі звучить круто. Ці дивовижні змії вирізняються видатними колючими лусочками над очима, що надає їм характерного вигляду. Раніше вчені вважали, що всі війкові гадюки належать до одного виду, проте після десятирічних досліджень дійшли думки, що помилялися весь цей час, пише IFLScience.

Тепер дослідники дійшли висновку, що насправді у світі існує щонайменше 5 окремих видів гадюк із віями. Приводом для нового дослідження вчених стала не найприємніша подія — представник одного з нових видів вкусив ученого Лукаса Бустаманте.

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Під час дослідження вчені вивчили різні види змій і дійшли висновку, що ці види гадюк можна відрізнити за довжиною і стилем "вій". Загалом команда витратила 10 років на вивчення музейних зразків, записів місцевості та даних ДНК, що стосуються окремих екземплярів, які мешкають у віддалених лісах і джунглях Колумбії та Еквадору.

Чорно-жовта морфа гадюки Хусейна Фото: Alejandro Arteaga

Результати багаторічної роботи вчених свідчать про те, що у світі існує щонайменше п'ять окремих видів гадюк із віями:

гадюка Шаха (B. Rasikusumorum);

гадюка Клебби (B. Klebbai);

гадюка Хварга (B. Khwargi);

гадюка Рахіма (Bothriechis rahimi);

гадюка Хуссейна (B. Hussaini).

Усі ці п'ять видів вважаються поліхроматичними — простими словами вони представлені в сліпучому розмаїтті кольорів, що дає їм змогу зливатися з навколишнім середовищем. За словами провідного автора дослідження Алехандро Артеги, вони з командою виявили, що навіть усередині одного виду можна зустріти бірюзову, золоту і навіть примарну гадюку. Передбачається, що у світі просто не існує двох однакових гадюк з віями.

Кавова морфа гадюки Клебби Фото: Elson Meneses

Попри те, що ці п'ять видів були лише нещодавно відкриті вченими, команда вважає, що вони вже потребують захисту. Результати дослідження свідчать про те, що чотири з п'яти нових видів сьогодні перебувають під загрозою зникнення. Надалі дослідники планують продовжити дослідження, щоб детально вивчити отруту війкових гадюк, а також привернути увагу до необхідності зберегти ці види.

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