Нечто разрушает их изнутри. "Легкие Земли" откажутся работать уже через 16 лет (фото)

Исследователи обнаружили, что самый крупный лес на планете приближается к переломному моменту, который запустит спираль упадка экосистем.

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Тропический лес Амазонки, который также порой называют "легкими Земли", поскольку его деревья производят огромное количество кислорода, необходимого для жизни на Земле, оказался под угрозой исчезновения. Его судьба во многом зависит от сильных дождей — если уровень влажности продолжит падать, важнейшие леса Земли превратятся в луга, пишет Daily Mail.

В новом исследовании международная группа исследователей заявила о том, что к 2050 году тропические леса Амазонки могут быть полностью стерты с лица планеты — основными причинами исчезновения "легких планеты" называют засуху, вырубку лесов и масштабные пожары, уничтожающие растения.

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Результаты предполагают, что к середине столетия от 10 до 47% могут настолько деградировать и разрушиться, что это запустит "нисходящую спираль упадка экосистем". Авторы исследования утверждают, что почти 40% тропического леса пострадало в результате засухи, пожаров и вырубки, однако это еще не все: дорожные сети также разрушают легкие планеты изнутри.

Команда утверждает, что все эти напасти сделали Амазонию, некогда одну из лучших защит Земли от глобального потепления, менее устойчивой. Предполагается, что этот ущерб не обязательно уже подтолкнул "легкие Земли" к переломному моменту, однако наверняка приближает его.

Дорожные сети наносят экологический ущерб всему ядру экосистемы Амазонки Фото: Nature

Деревья, растения, животные и люди, обитающие в лесу, эволюционировали в течение миллионов лет, чтобы адаптироваться к условиям местного климата, а также сезонным наводнениям и бедной на питательные вещества почвы. Именно в таких условиях местных обитателям удавалось процветать, однако лесные пожары и засухи меняют правила игры — в результате растения и животные попросту не успевают адаптироваться к новым, быстро меняющимся условиям.

Авторы исследования опасаются, что потеря леса в одном районе в последствии может привести к "самодвижущейся петле обратной связи". В результате этой цепной реакции будет утрачена большая час тропических лесов Амазонки. Причем авторы исследования считают, что эта реакция коснется не только лесов Амазонки, но выйдет и за ее пределы.

Влага, переносимая по воздуху так называемыми "летучими реками" Амазонки – большое количество водяного пара, переносимого воздухом – необходима для выпадения осадков на обширных частях южноамериканского континента.

Температура в засушливый сезон в тропических лесах Амазонки может повыситься на 2,4°C к 2050 году Фото: Nature

Наблюдения показывают, что текущий уровень засухи является самым сильным за последние 50 лет, а уровень одного из регионов и вовсе упал до самого низкого уровня за последние 100 лет. Еще одна проблема заключается в том, что Амазонка сегодня хранит углеродный эквивалент сопоставимый с нынешними выбросами углекислого газа человеком за 15-20 лет. В результате ученые опасаются, что потеряла лесов будет способствовать дальнейшему глобальному потеплению и усугубит последствия для леса.

В результате ученые в очередной раз призывают к незамедлительным действиям, чтобы незамедлительно сократить выбросы углекислого газа и других парниковых газов. Команда считает, если человечеству не удастся сдержать глобальное потепление Земли уже сегодня, это может привести к коллапсу целого ряда экосистем планеты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые, изучающие деревья Земли, предостерегают человечество.