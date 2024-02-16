В самой глубокой точке океана обнаружено то, что испугало ученых: зашли слишком далеко (видео)

Исследователи в очередной раз убедились, что на планете больше не осталось места, где люди бы не оставили свой след.

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Возраст нашей планеты составляет 4,5 миллиарда влет, в то время как возраст самого человечества едва ли превышает 200 000 лет. С точки зрения геологии, это вовсе не большой период времени, однако за этот короткий период люди буквально успели оставить свои следы по всей планете — даже в самой глубокой точке океана, пишет IFLScience.

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Например, в 2020 году ученые обнаружили новый вид в Марианской впадине, который назвали в честь пластика, обнаруженного в его кишках. А в 2023 году микропластик был обнаружен в системе пещер, доступ к которым был закрыт для людей в последние 30 лет.

Увы, сегодня исследователи встречают признаки человеческой деятельности повсюду, куда бы не пошли. По словам американского географа и океанографа, доктора Дона Райта, во время экспедиции в самую глубокую точку мирового океана ученые обнаружили нечто поразительное.

Самая глубокая часть океана расположена в южной части Марианской впадины и известна как Бездна Челленджера — ее глубина приблизительно составляет 10 935 метров. Исследователи использовали дистанционно пилотируемый аппарат, чтобы спуститься в это точку. Увы, то, что они обнаружили было ужасающим.

На глубине 10 900 метров доктор Райт с коллегами заметили признаки человеческой деятельности, а именно — пивную бутылку с этикеткой. Этот мусор проделал невероятный путь, прежде чем опуститься в самую глубокую точку океана и на нем даже все еще сохранилась этикетка.

Райт также отмечает, что такая находка выглядит весьма плачевно, так как следы человеческой деятельности все чаще находят там, куда сами люди все еще не способны добраться.

Ранее Фокус писал о том, что самый глубоководный вирус на Земле скрывался в Марианской впадине.