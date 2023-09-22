9 000 м под поверхностью воды. Самый глубоководный вирус на Земле скрывался в Марианской впадине

Обнаруженный исследователями вирус скрывается под толщей воды, является самым глубоким в мире и охотится лишь на определенные организмы.

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Во время нового исследования самой глубокой точки океана — Марианской впадины — ученые обнаружили нечто удивительное. Под толщей океана найден удивительный вирус, который теперь считается самым глубоководным на планете, пишет Gizmodo.

Марианская впадина получила свое название от близлежащих островов и располагается в Тихом океане. Она также считается самой глубокой точкой Мирового океана, а ее глубина достигает почти 11 000 метров. Однако многочисленные исследования показывают, что даже в этой максимально отдаленной от поверхности точки живые существа научились процветать. Ранее ученые уже обнаружили здесь рыбу, креветок и множество микробов.

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На этой неделе ученым также удалось обнаружить ранее неизвестный науке вирус, который обитает на глубине 8 900 метров и, судя по всему, является самым глубоководным вирусом в мире. Это открытие было сделано учеными из Китая и Австралии, а новый вирус был назван vB_HmeY_H4907.

По словам соавтора исследования, вирусолога из Океанского университета Китая Мина Вана, вирус был найден в отложениях поднятых с морского дна на глубине почти 9 000 метров. Исследователи провели генетический анализ и обнаружили, что фаг является частью ранее неопознанного семейства вирусов, широко распространенного в Мировом океане, которое получило название Suviridae.

Исследователи также отмечают, что обнаруженный ими вирус является бактериофагом, то есть использует бактерии для создания большего количества себя. Команде известно, что фаг специфически заражает бактерии Halomonas, которые, как известно науке, обитают в глубоководной среде, а также вблизи гидротермальных источников.

Впрочем, исследователи полагают, что вирус выстраивает с бактериями относительно дружеские отношения: фаг генетически очень похож на своего хозяина и представляет собой лизогенный фаг — встраивает свой генетический материал в бактерию, но, как правило, не убивает ее. Вместо этого бактерия и вирус размножаются одновременно — теперь ученые предполагают, что найденный фаг в действительности мог эволюционировать вместе с этими бактериями, что обеспечило ему выживание в суровых условиях на глубине океана.

Авторы исследования отмечают, что продолжат искать другие взаимодействия между фагами и их хозяевами на молекулярном уровне.

Ранее Фокус писал о том, что в океане обнаружили странные вирусы, не похожие ни на что прежде.