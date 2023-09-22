9 000 м під поверхнею води. Найглибоководніший вірус на Землі переховувався в Маріанській западині

Виявлений дослідниками вірус ховається під товщею води, є найглибшим у світі та полює лише на певні організми.

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Під час нового дослідження найглибшої точки океану — Маріанської западини — вчені виявили щось дивовижне. Під товщею океану знайдено дивовижний вірус, який тепер вважається найглибоководнішим на планеті, пише Gizmodo.

Маріанська западина отримала свою назву від прилеглих островів і розташовується в Тихому океані. Вона також вважається найглибшою точкою Світового океану, а її глибина сягає майже 11 000 метрів. Однак численні дослідження показують, що навіть у цій максимально віддаленій від поверхні точці живі істоти навчилися процвітати. Раніше вчені вже виявили тут рибу, креветок і безліч мікробів.

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Цього тижня вченим також вдалося виявити раніше невідомий науці вірус, який мешкає на глибині 8 900 метрів і, судячи з усього, є найбільш глибоководним вірусом у світі. Це відкриття було зроблено вченими з Китаю та Австралії, а новий вірус був названий vB_HmeY_H4907.

За словами співавтора дослідження, вірусолога з Океанського університету Китаю Міна Вана, вірус був знайдений у відкладеннях піднятих з морського дна на глибині майже 9 000 метрів. Дослідники провели генетичний аналіз і виявили, що фаг є частиною раніше непізнаного сімейства вірусів, широко поширеного у Світовому океані, яке отримало назву Suviridae.

Дослідники також зазначають, що виявлений ними вірус є бактеріофагом, тобто використовує бактерії для створення більшої кількості себе. Команді відомо, що фаг специфічно заражає бактерії Halomonas, які, як відомо науці, мешкають у глибоководному середовищі, а також поблизу гідротермальних джерел.

Утім, дослідники вважають, що вірус вибудовує з бактеріями відносно дружні стосунки: фаг генетично дуже схожий на свого господаря і являє собою лізогенний фаг — вбудовує свій генетичний матеріал у бактерію, але, як правило, не вбиває її. Натомість бактерія і вірус розмножуються одночасно — тепер учені припускають, що знайдений фаг насправді міг еволюціонувати разом із цими бактеріями, що забезпечило йому виживання в суворих умовах на глибині океану.

Автори дослідження зазначають, що продовжать шукати інші взаємодії між фагами та їхніми господарями на молекулярному рівні.

Раніше Фокус писав про те, що в океані виявили дивні віруси, не схожі ні на що раніше.