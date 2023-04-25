Родичі гігантських вірусів. В океані виявили дивні віруси, не схожі ні на що раніше

Дивні за своєю природою і небачені раніше віруси назвали "мірусвірусами".

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Світ сповнений химерних сюрпризів, із якими постійно стикаються дослідники. Цього разу їм пощастило виявити зовсім новий тип вірусу, який живе на освітленій сонцем поверхні морів та океанів, пише IFLScience.

Небачені раніше віруси вчені назвали "мірувірусами" (Mirusviricota), що в перекладі з латині означає "чудовий" або дивний. Така назва обумовлена тим, що ці мікроби пов'язані як з гігантськими, у буквальному значенні слова, вірусами, так і з вірусами герпесу. Тепер дослідники вважають, що ця знахідка зможе пролити світло на історію розвитку вірусу герпесу.

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У новому дослідженні вчені з Французького національного центру наукових досліджень докладно описали відкриття мірувірусів і пояснили, що вони належать до царства, званого дуплоднавіріями. Це царство є великим типом дволанцюгових ДНК-вірусів, які, зокрема включають і віруси герпесу.

На щастя для людства, мірусвіруси не становлять для нас загрози, їхня дія, як правило, спрямована на зараження одноклітинного планктону. Проте вчені припускають, що це відкриття передбачає, що предки герпесвіруса колись заразили морські одноклітинні організми. А це, по суті, дуже скромний початок, враховуючи, що з того часу герпесом вдалося заразити половину людства.

Вчені також з'ясували, що не дивлячись на те, що еволюційна спадщина щойно відкритих вірусів походить від герпесвірусів, більшість генів мірусвірусів також схожі на справді гігантські віруси. І все ж таки вчені вважають, що ця група раніше не бачених вірусів досить унікальна.

За словами автора дослідження, експерта з мікробної екології Тома Дельмонта, відкриття Mirusviricota є ще одним нагадуванням про те, що ми все ще не усвідомили всю екологічну та еволюційну складність навіть найпоширеніших дволанцюжкових ДНК-вірусів, що знаходяться в ключових системах, наприклад, на поверхні океанів та морів.

Зазначимо, нові віруси були виявлені в результаті аналізу зразків, зібраних експедицією Tara Ocean. В межах цього проєкту було зібрано понад 35 тисяч зразків вірусів, водоростей та планктону із двох сотень різних місць по всьому світу.

Вчені зазначають, що ще багато чого доведеться зрозуміти про мірусвіруси. Надалі їх ще належить культивувати, а потім вивчити на інших територіях, крім морів і океанів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пробудили вірус, який "спить" у вічній мерзлоті останні майже 50 тисяч років.